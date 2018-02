Calciomercato Juventus News | Howedes verso l' addio? Ultime notizie

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can : si prova a chiudere subito (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus , ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora prova a chiudere fin da subito l’operazione con Emre Can, che andrà in scadenza a giugno(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Han in estate : nuovo incontro ieri a Milano (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus , ultime notizie legate al mondo bianconero: nuovo incontro fra la Vecchia Signora e il Cagliari per il futuro del giovane attaccante ex-Perugia, Han(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus - non si molla Han : il punto dell’agente : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri Juventus e Cagliari non hanno raggiunto un accordo per l’acquisto dell’attaccante nordcoreano Han da parte dei bianconeri. L’agente della punta tornata in Sardegna dal prestito al Perugia, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoJuve’, ha però spiegato che in estate le parti si rincontreranno: “Ci siamo seduti al tavolo con Juventus e Cagliari – ...