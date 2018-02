Calciomercato Inter News | Spalletti su Pastore | Non ci ho mai creduto!

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Calciomercato Inter : Lautaro Martinez ad un passo : Il Calciomercato invernale si è da poco concluso in Italia, ma all’estero, in particolar modo in Sud America, continua imperterrito. Chiedere all’Inter, che nelle scorse ore, dopo il rifiuto di Javier Pastore, si è subito indirizzata verso un altro calciatore. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, punta giovanissima classe ’97 di proprietà del Racing Avellaneda e che si sta affermando come uno dei più giovani prospetti del ...

Calciomercato Inter - si stringe per Lautaro Martinez : accordo sempre più vicino - le cifre : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo tanto desiderato da Spalletti e dai tifosi: ovvero quel Javier Pastore che avrebbe potuto aumentare la qualità della rosa nerazzurra. Non solo, il tecnico di Certaldo non avrà a disposizione neanche il centrocampista fisico che aveva richiesto, il Ramires della situazione per intenderci. I tifosi in queste ore si stanno scagliando contro Suning, intanto la ...

Calciomercato Inter/ News - De Vrij non ha ancora rinnovato : nerazzurri sempre all’erta (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine meneghina non perde di vista il centrale di difesa della Lazio, De Vrij(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Torreira : ora penso a cose più importanti della cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il centrocampista Lucas Torreira pensa solo al rettangolo verde di gioco e non alla possibile cessione dalla Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 03:16:00 GMT)