Calciomercato Inter | Antonello su Icardi | ' Futuro? Al momento giusto'

Calciomercato Inter - l’ad nerazzurro allo scoperto : tutto su Icardi e Pastore : Calciomercato Inter – Si gioca il secondo match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Crotone. Prima della gara ecco le parole di Alessandro Antonello, ad dell’Inter ai microfoni di Premium Sport: “Arriviamo da due mesi di difficoltà e dobbiamo uscirne con determinazione. Dobbiamo mettere in campo la stessa energia e cattiveria della prima parte di stagione. I nostri calciatori hanno qualità, ...

Calciomercato Inter/ News - contatti per Battaglia ma servono 30 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il club meneghino si è messo sulle tracce dell’Interessante centrocampista dello Sporting(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Lautaro Martinez - ci siamo : Ausilio in Argentina - si chiude (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, è in Argentina per chiudere il colpo Martinez(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:23:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Spalletti su Pastore : 'Non ci ho mai creduto!' - Ultime notizie - : Luciano Spalletti e l'agente Fifa D'Amico commentano il mancato arrivo a Milano di Javier Pastore. Il Calciomercato dell'Inter ha deluso i tifosi.

Calciomercato Inter/ News - Spalletti su Pastore : "Non ci ho mai creduto!" (Ultime notizie) : Le ultime notizie di Calciomercato nerazzurro: Luciano Spalletti e l'agente Fifa D'Amico commentano il mancato arrivo a Milano di Javier Pastore. (Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:26:00 GMT)