Burnley-City 0-1 in diretta | risultato LIVE Break | decide Danilo

Probabili Formazioni Burnley-Manchester City - Premier League 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Nessun cambio per il Burnley, debutto dal 1′ per Laporte nei Citiziens. La 26^giornata di Premier League di apre con la sfida di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e la capolista Manchester City. Padroni di casa che vengono da un periodo di certo non brillante, in quanto non vincono in campionato da più di 3 giornate, ma dovranno ...