Boxe | Fabio Turchi si conferma campione International Wbc Silver Battuto Dario German

Boxe - Fabio Turchi vs Dario Balmaceda : Internazionale Silver WBC. Data - programma - orario d’inizio e tv : Fabio Turchi è pronto per salire sul ring. Il pugile toscano sfiderà l’argentino Dario Balmaceda per il titolo Internazionale Silver WBC dei pesi massimi leggeri. Turchi incrocerà l’ostico sudamericano di fronte al pubblico del Mandela Forum di Firenze: il pubblico della sua città natale lo sosterrà a caccia di una nuova grande impresa. L’incontro rappresenta il main event della lunga serata di Boxe prevista nel capoluogo ...

Boxe - Fabio Turchi rinvia il match per il titolo UE! Jur infortunato - a Firenze difenderà l’International Silver : Fabio Turchi deve ancora rimandare il sogno di poter indossare la cintura UE dei pesi massimi leggeri. Il 24enne doveva salire sul ring il prossimo 2 febbraio per affrontare Jur ma il rumeno risulta essere infortunato e dunque l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi. In attesa che l’avversario guarisca e possa finalmente sfidare il nostro portacolori, Turchi onorerà comunque la data e il suo pubblico di Firenze affrontando ...