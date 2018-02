: Emma Bonino: “Le bufale hanno raggiunto livelli impensabili”. Corre voce addirittura che si sia alleata col democri… - fattoquotidiano : Emma Bonino: “Le bufale hanno raggiunto livelli impensabili”. Corre voce addirittura che si sia alleata col democri… -

"Abbiamo scelto di stare col Pd perché non vogliamo chiamarci fuori. Vogliamoi nostrinelle urne. I nostrisono Salvini,Di Maio e compagnia bella". Lo ha detto Emmapresentando la lista +Europa. "Lo voglio dire anche a D'Alema, a cui non so perché è venuto il gusto di criticarmi: io non ho lesinato critiche a Renzi sui conti pubblici, Europa e migranti ma non per questo +Europa giocherà al tanto peggio tanto meglio". "Crediamo nell'Europa perché crediamo nell'Italia e la vogliamo più forte".(Di sabato 3 febbraio 2018)