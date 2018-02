Biathlon | IBU Cup 2018 | quinto posto per Karin Oberhofer nell’inseguimento in Val Martello

: Karin Oberhofer ancora tra le migliori: quinta in IBU Cup - OA_Sport : Karin Oberhofer ancora tra le migliori: quinta in IBU Cup -

(Di sabato 3 febbraio 2018) Nella giornata odierna si sono concluse le gare in Valvalide per l’IBU Cup dicon i due inseguimenti. Nella gara femminile vittoria per la russa Anastazia Zagoruiko, che partita con il pettorale numero 2 ha sfruttato i pochi errori al poligono, due in totale ed entrambi nelle serie a terra, per rimontare e salire in prima piazza, precedendo per 8” la francese Chloe Chevalier, che con pettorale 11 non ha commesso errori al tiro per risalire fino al secondo gradino del podio. Perfetta nelle quattro sessioni di tiro, ottima rimonta anche per la tedesca Karolin Horchler, che dalla dodicesima posizione di partenza ha chiuso terza. A seguire la russa Virolainen, quarta. Purtroppo, due errori nell’ultima serie di tiro hanno impedito adi salire sul podio: l’azzurra, in ogni caso, ha concluso la sua prova con una buona quinta ...