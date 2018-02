Bianca Guaccero scoppia a piangere da Eleonora Daniele

Bianca Guaccero e la separazione da Dario Acocella : ‘Il dolore che ho provato mi è servito’ : Per la prima volta Bianca Guaccero , 37 anni, parla della fine del matrimonio con il regista Dario Acocella , papà della sua piccola Alice. Il loro legame è arrivato al capolinea nella primavera del 2017, ma fino ad ora l’attrice non aveva mai commentato quanto accaduto. Ora ha deciso di parlarne in un’intervista concessa a DiPiù Tv, cui confessa: Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia, e può succedere che due persone, ...

In punta di piedi : il film tv di Rai1 con Bianca Guaccero : In punta di piedi: film tv di Rai1 con Bianca Guaccero in onda il 5 febbraio 2018 Si intitola In punta di piedi il nuovo film tv Rai con Bianca Guaccero che andrà in onda lunedì 5 febbraio 2018 in prima serata su Rai1 (ore 21.15 circa). Non si tratta di una vera e propria fiction a puntate, quanto piuttosto di un lungometraggio-evento trasmesso in prima visione. Prodotto dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi e diretto dal regista ...