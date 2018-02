Berlusconi : M5S pericolo per il Paese : 22.07 "Condivido la delusione,lo scetticismo, anche il disgusto verso la politica",ma "la risposta non può essere quella di scegliere un male peggiore, il rischio di cadere nelle mani del populismo, dei pauperisti e giustizialisti a 5 stelle. Sarebbe un vero disastro". Così il leader di FI, Berlusconi, a Studio Aperto. "Non dobbiamo permettere che l'Italia venga distrutta da questi incapaci",insiste. Berlusconi rilancia sulla flat tax per far ...

Berlusconi torna in Tv : 'M5S populista'. Meloni : in piazza contro gli inciuci : La leader di Fratelli d'Italia per il 18 febbraio ha invitato anche il Cavaliere e Salvini che ancora non hanno risposto

Centrodestra - sull’Europa oggi tocca a Berlusconi : “Con noi governo europeista. La Lega? I leader Ue temono il M5s” : Il governo di Centrodestra sarà “europeista“. Nel ping pong all’interno del Centrodestra tocca a Silvio Berlusconi: “Lavoreremo per costruire un’Ue diversa – dice l’ex presidente a Radio Radio – più vicina a quella dei padri fondatori e finalmente capace di avere un’unica politica estera e di difesa”. Una posizione che non sembra essere del tutto aderente con la linea di Matteo Salvini, leader ...

Alessandro Di Battista - M5s : 'Vi spiego perché De Benedetti e Berlusconi tengono per le p*** Renzi e SalvinI' : ' De Benedetti e Silvio Berlusconi tengono per le palle Matteo Renzi e Matteo Salvini '. Non si ricandida, Alessandro Di Battista , ma la campagna elettorale a favore del Movimento 5 Stelle continuerà ...

Sondaggi - centrodestra cresce grazie a Forza Italia e alla quarta gamba voluta da Berlusconi. M5s primo partito : A poco più di un mese dalle elezioni politiche la coalizione di centrodestra è lo schieramento che ottiene più preferenze ed è in costante crescita. Un effetto dovuto soprattutto a Forza Italia e al listino Noi con l’Italia, la quarta gamba voluta proprio da Silvio Berlusconi. Questo è il quadro che mostrano sia il Sondaggio di Index Research per Piazza Pulita di La 7 che quello di Tecné per la trasmissione di Canale 5 Matrix. Per le ...