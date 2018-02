Beach volley | World Tour 2018 Shepparton Menegatti Giombini sconfitte in semifinale | ci

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Doppio colpo azzurro : Menegatti e Giombini in semifinale! : Altre due vittorie e strada per la semifinale spianata al torneo 1 Stella di Shepparton (Australia) per Marta Menegatti e Laura Giombini che riportano l’Italia una Top Four del World Tour a poco meno di due anni dall’ultima volta (Menegatti/Orsi Toth, quarte a Sochi nel marzo 2016). Le azzurre hanno iniziato bene la giornata (nottata italiana) vincendo il girone grazie al 2-1 con cui hanno sconfitto le esperte giapponesi Ayumi Kusano e Takemi ...

Beach volley : Menegatti-Giombini in Australia battono Suzuki-Murakami : SHEPPARTON , Australia, - In Australia nel torneo del World Tour di Shepparton , 1 Stella, esordio vincente delle azzurre Menegatti-Giombini , capaci di imporsi sulle giapponesi Suzuki-Murakami 2-0 , ...

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini ok : primo turno superato : Arriva la prima vittoria stagionale per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Di fronte le azzurre nella notte italiana avevano le giovani giapponesi Suzuki/Murakami che hanno creato qualche grattacapo alla coppia italiana soprattutto nel secondo set. Le azzurre sono partite forte vincendo il primo parziale senza problemi 21-12. Nel secondo set molto più ...

Beach volley : svelate le principali novità del Manuale 2018 : Il documento è stato redatto al fine di garantire un ulteriore sviluppo della disciplina sulla sabbia e per questo sono state coinvolte attivamente tutte le varie componenti del mondo del Beach ...

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Traballi/Zuccarelli out in qualificazione. Stasera in campo Menegatti/Giombini : Non inizia nel migliore dei modi l’avventura azzurra nel torneo 1 Stella di Sheppartono in Australia. Gaia Traballi e Agata Zuccarelli, al primo torneo assieme, sono state sconfitte al primo turno di qualificazione dalle giapponesi Nagata/Kumada, al termine di un match molto combattuto. Le nipponiche hanno avuto la meglio 2-0, con entrambi i set conclusi ai vantaggi con lo stesso punteggio: 23-21. Alle azzurre non è mancato lo spirito ...