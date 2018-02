Basket femminile | 17a giornata Serie A1 | Schio vince a Ragusa e mantiene il vantaggio su

oasport

(Di sabato 3 febbraio 2018) Il Familaprosegue la sua marcia in testa alla classifica anche dopo la 17adellaA1. Le venete hanno sconfitto in trasferta la Passalacquaper 78-65 grazie ad un’ottima prestazione della coppia Yacoubou-Anderson, che in due hanno messo a referto 41 punti.la scia dila Reyer Venezia che resta a quattro punti di distacco da Masciadri e compagne. Tutto facile per l’Umana che domina davanti ai propri tifosi contro il fanalino di coda Battipaglia. Un comodo 78-40 con una Martina Bestagno in grande spolvero: doppia doppia per l’azzurra con 19 punti e 10 rimbalzi in 27 minuti di gioco.viene agguantata in questo modo in classifica da Lucca e Napoli. Le campionesse in carica superano in trasferta la Fila San Martino per 72-60 (Drammeh 16 punti), mentre le campane si impongono 78-61 sulla Meccanica Vigarano per 78-61 (Harmon ...