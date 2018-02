Barbara D’Urso e Pomeriggio 5 criticati da una famosa attrice

Anna Valle contro Barbara D’Urso che ospita la ’signora della pelliccetta scagnata’ : «Ma che televisione è questa?» : Anna Valle Quell’ospitata non s’aveva da fare. A dirlo è l’attrice romana Anna Valle, che dal suo profilo Instagram tuona contro Barbara D’Urso e il modo in cui la presentatrice di Canale 5 si sarebbe relazionata con RosAnna Magliulo, la trentaseienne partenopea conosciuta nel web come ‘la signora della pelliccetta scagnata’. Ospite a Pomeriggio Cinque nella puntata trasmessa lo scorso mercoledì, la donna è ...

Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso smentisce polemica con Al Bano : Barbara d’Urso e Al Bano ai ferri corti? La smentita a Pomeriggio Cinque Come molti sapranno bene, martedì scorso Al Bano è stato intervistato da Bianca Berlinguer a #CartaBianca. E in questa circostanza, la famosa giornalista Rai ha colto la palla al balzo per fargli qualche domanda inerente alla sua vita personale. Quest’ultimo, visibilmente divertito, ha risposto che simili domande se le sarebbe aspettate da un’altra donna, ...

Loredana Lecciso / La promessa ad Al Bano : “Torno!” Sì - ma… quando? Le rivelazioni di Spy e Barbara d’Urso : Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco? La promessa fatta ad Al Bano Carrisi e le novità di Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, pare che la leccese abbia un progetto...(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:51:00 GMT)

“Non si lava le parti intime”. Accusa choc della vip ospite di Barbara D’Urso. Trash in tv : quelle parole taglienti rivolte proprio a lui - che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. “Io ci sono andata a letto ed ecco cosa mi è successo…”. Davvero da non credere : Continua a non passare mai inosservata, ogni volta che apre bocca per parlare della propria vita privata o per affrontare le tormentate relazioni del passato, senza mai mandarle a dire. Georgette Polizzi è così, prendere o lasciare, e ogni volta che la stilista si ripresenta dalle parti dello studio di Pomeriggio 5 gli spettatori sanno già di dover drizzare le antenne. La compagna di Davide Tresse ha infatti approfittato dello spazio che ...

“Era il mio sogno - ma la malattia…”. La drammatica confessione di Georgette Polizzi : di nuovo ospite da Barbara D’Urso - la stilista è tornata a parlare di quel male misterioso che aveva incuriosito e preoccupato i fan. Svelando - per la prima volta - quella terribile rinuncia alla quale è stata costretta : Un ritorno che non è certo passato inosservato, quello di Georgette Polizzi di Temptation Island davanti alle telecamere della trasmissione Pomeriggio 5. La stilista è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso per parlare, come già era successo in passato, della guerra contro l’ex fidanzato Luca Dorigo, in passato tronista di Uomini e Donne. Nelle passate occasioni, la donna ne aveva approfittato per parlare della vecchia ...

Barbara D’Urso senza parole per la rivelazione di Georgette Polizzi : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso sconvolta dalle dichiarazioni di Georgette Polizzi E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha dato ampio spazio al gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio dalla conduttrice a parlare di questo argomento, tra i quali anche Paola Caruso, il direttore del settimanale Novella 2000 Roberto Alessi e Georgette Polizzi. Ed è stata ...

LA SIGNORA DELLA PELLICCETTA/ Video - trash ‘trionfa’ da Caserta a Barbara D’Urso : futuro a L’Isola dei Famosi? : La SIGNORA con la PELLICCETTA "scagnata" sbarca a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso: Video DELLA sfuriata trash in outlet a Caserta e trionfo in diretta tv. futuro pronto all'Isola dei Famosi? (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:38:00 GMT)

Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso replica ad Al Bano : Barbara d’Urso risponde ad Al Bano a Pomeriggio Cinque Ieri sera è andata in onda la trasmissione #CartaBianca. E in questa circostanza la giornalista Bianca Berlinguer ha intervistato Al Bano. E ovviamente la Berlinguer ha colto la palla al balzo per fargli qualche domanda sulla sua vita privata. Ma a quel punto il cantante di Cellino San Marco, con il sorriso sulle labbra, ha dichiarato: “Queste domande me le aspetto da un’altra, ...

Al Bano frecciatina a Barbara D’Urso a Carta Bianca : Bianca Berlinguer al suo programma su rai tre “ Carta Bianca” ha avuto ospite Al Bano Carrisi occasione per parlare di politica, musica, tv con The voice in partenza e anche di gossip. I temi affrontati dal cantante sono stati parecchi: il rifiuto di candidarsi alle politiche con il centrodestra, la stima per il Presidente Putin e la sua amata Russia e ancora la dichiarazione d’amore alla patria natia per poi virare sulla sua situazione ...

Barbara D’Urso si ispira ai programmi della concorrenza? : Barbara d’Urso e la polemica sui programmi che la imiterebbero… A volte si predica bene ma si razzola male, verrebbe da dire: si, perchè se solo ieri Barbara d’Urso ha sollevato un enorme polverone palesando durante la diretta di Pomeriggio Cinque, senza mezzi termini, che qualche trasmissione della concorrenza imiterebbe i suoi programmi, secondo quanto ci hanno segnalato oggi molti dei nostri lettori, sembrerebbe succedere ...

Barbara D’Urso contro una trasmissione della concorrenza : «Pare copi esattamente tutte le nostre clip» : Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso Barbara D’Urso non perdona. Che la signora del pomeriggio made in Canale 5 abbia a più riprese lanciato frecciatine nei confronti di quanti avrebbero (a suo dire) cercato di imitare alcune caratteristiche dei format che conduce non è certo un mistero. Questa volta, però, la stoccata è stata decisamente più rumorosa. Ebbene sì, dal momento che nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, la ...

Ops - l’ho fatto di nuovo! Mattino Cinque si dimentica di Barbara D’Urso : Federica Panicucci Ops, I did it again. Dopo l’”omissione” della scorsa settimana, che è valsa alla padrona di casa Federica Panicucci un tapiro d’oro, a Mattino Cinque si dimenticano nuovamente di Barbara D’Urso. E’ successo ieri quando il contenitore targato Videonews si è occupato delle ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso, sul triangolo con Al Bano e Romina (qui gli ascolti), rilasciate proprio ad un ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 - lo sfogo : “C’è una trasmissione che mi copia tutto” : Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, durante la prima diretta della settimana, si è sfogata con i suoi telespettatori. Senza fare nomi la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa annunciando: “C‘è una trasmissione che mi copia tutto“. Subito sui social è scattato il toto – nome. Alcuni utenti hanno cercato di capire con chi si fosse così tanto arrabbiata Barbara ...

Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso scaglia una frecciata a Eleonora Daniele? : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque attacca Eleonora Daniele? Il gossip inerente alla presunta rottura tra Loredana Lecciso e Al Bano ha creato un vero e proprio polverone mediatico. Motivo per cui ieri Pomeriggio a Domenica Live, Barbara d’Urso ha intervistato in esclusiva e in diretta proprio la Lecciso. Un’intervista, che ha fatto raggiungere alla trasmissione domenicale condotta dalla popolare conduttrice il record di ...