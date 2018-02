Auto con 17 a bordo | 14 irregolari

Macerata - spara dall'Auto sui passanti di colore per vendicare Pamela gridando : "Viva l'Italia" : 7 immigrati feriti. Proiettili anche contro sede Pd : Macerata - Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico...

