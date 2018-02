Appello per libreria Torino in chiusura

Livorno - Appello delle associazioni cittadine per la mediazione contro la “privatizzazione” del Porto Mediceo : Levata di scudi delle associazioni livornesi contro il blitz di fine 2017 che ha preannunciato la dismissione del Porto Mediceo per far spazio a un Marina privato entro settembre. Convitato di pietra il gruppo nautico Azimut Benetti di Paolo Vitelli già parlamentare con Mario Monti e, soprattutto, già al centro di accese polemiche nella città labronica. “Ciò che preoccupa una cittadinanza attiva e politicamente sensibile è la sostituzione ...

Perché non c'è Asia Argento nell'Appello delle attrici italiane contro le molestie : Le attrici e registe italiane scendono in campo contro le molestie. Ma non c'è Asia Argento, la 'pasionaria' dalle cui dichiarazioni ha avuto eco in Italia il caso Weinstein. In 124, da Giovanna Mezzogiorno a Paola Cortellesi, da Alba e Alice Rohrwacher a Jasmine Trinca, da Valeria Golino a Cristiana Capotondi, da Roberta Torre a Laura Bispuri hanno firmato il documento 'Dissenso comune' ...

LUCA VARANI/ Manuel Foffo - Corte d’Appello ordina perizia psichiatrica : il padre - “è un caso da ergastolo!” : LUCA VARANI, al via il processo d'Appello a carico di Manuel Foffo accusato di aver massacrato il 23enne romano. Giudici ordinano perizia psichiatrica, incredulo il padre della vittima.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:22:00 GMT)

L'Appello dei grandi del cinema contro il bando del Campidoglio per la riduzione delle serate dell'Arena San Cosimato : Premi Oscar e maestri del cinema, attori e registi in aiuto ancora dei ragazzi del cinema America e in particolare dell'Arena San Cosimato che il Campidoglio vuole mettere a bando riducendone anche le serate. Per questo nomi eccellenti del cinema, da Benigni a Sorrentino, hanno firmato una sorta di appello."Non possiamo esimerci - dicono tra gli altri Bertolucci, Piovani, Benigni, Sorrentino, Verdone - dall'esprimere totale opposizione alla ...

La Corte d'Appello dispone la perizia psichica per Manuel Foffo - accusato dell'omicidio di Luca Varani : Saranno i risultati di una perizia medico-legale a verificare la capacità d'intendere e volere di Manuel Foffo, sotto processo in appello a Roma per la vicenda della morte di Luca Varani, ucciso nel marzo 2016 durante un festino a base di sesso e droga. L'ha deciso la prima Corte d'assise d'appello. Foffo è stato condannato a 30 anni di reclusione lo scorso febbraio con rito abbreviato per l'accusa di omicidio volontario aggravato ...

'Cerco la persona che ha il cuore di mio figlio' : l'Appello del papà di Christian a I fatti vostri : La sua storia era diventata nota dopo aver tappezzato la città di Livorno , dove vive, di striscioni con la scritta 'Dove sei, Magico Battito ?'. Ora Mario Bartoli , il papà di Christian , il ragazzo ...

Omicidio Luca Varani - parte l'Appello Perizia su Manuel Foffo : Sarà una Perizia a stabilire se Manuel Foffo era in grado di intendere e di volere quando la mattina del 4 marzo 2016 ha ucciso Luca Varani. A stablirlo sono stati i giudici della prima Corte d'assise d'appello di Roma nella prima udienza del processo di secondo grado sulla morte del 23enne. Foffo è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a trent'anni di detenzione il 21 febbraio scorso. Morto suicida l'altro ...

Un Medico in Famiglia 11 - Lino Banfi fa un Appello ad Orfeo : «Andrebbe fatta un’ultima serie per salutare il pubblico» : Lino Banfi Lino Banfi non si arrende. L’attore pugliese, che dal 1998 convive con il suo alter ego Nonno Libero, continua a sperare che l’undicesima stagione di Un Medico in Famiglia si faccia e tenta di far cambiare idea alla Rai, che ha fermato la produzione alcuni mesi fa. Oggi ha spiegato le sue motivazioni in diretta su RTL. Un Medico in Famiglia: Lino Banfi vuole un’ultima stagione Ospite di Pierluigi Diaco, Giusy ...

Il coraggio di Asiya Abdulla e l'Appello all'Ue per fermare Erdogan : "Quello in atto nei confronti dei curdi di Afrin non è solo un attacco ingiustificato, è un vero e proprio genocidio".Le parole di Asiya Abdulla, eroina di Kobane e co-presidente del Movimento per società democratica, insieme alle immagini che ci arrivano dal Rojava non lasciano adito a dubbi e costringono gli ignavi a guardare in faccia alla realtà.Dopo il genocidio degli armeni, un secolo dopo quegli orrori, la ...

Condannati in primo grado a 8 anni - assoluzione in Appello per due funzionari di Equitalia - : Colpo di scena in Appello , nel processo a carico di due funzionari di Equitalia. La Corte , Presidente Vincenzo Scardia, ha assolto con formula piena entrambi gli imputati, Condannati in primo ...

SFOOTING/ Appello per Fabio - il primo robot al mondo licenziato (e perché? Roboh!) : In Scozia era stato assunto in un supermercato per assistere i clienti. Ma quali diritti sindacali, si chiedono i COMICASTRI, hanno questi lavoratori metal-meccanici e metal-digitali?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:11:00 GMT)L'ORA PIÙ BUIA/ Il film sulla politica che può cambiare la storia, di R. BernocchiSFOOTING/ Se una cernia nella teglia vi commuove, è giusto che si "seppia", dei Comicastri

L'equivoco del cAppello a pedali per la mobilità sostenibile : C'è un passaggio di una relazione del qualificatissimo (e notissimo) studio Copenhagenize Design Company, che recita: «La bicicletta è un pedone accelerato». Definizione essenziale, chiarissima quanto...

Irene Focardi/ Uccisa per gelosia dall’ex Davide Di Martino : l’Appello prima della sentenza (Amore Criminale) : Irene Focardi, Amore Criminale: la donna di quarantré anni Uccisa nel 2015 dal suo ex fidanzato Davide Di Martino. Una relazione che è stata fatta di violenza e maltrattamenti.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:30:00 GMT)