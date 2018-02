: Annunciato l’instore di Max Gazzè per Alchemaya: tutti gli eventi firma copie - all_music_it : Annunciato l’instore di Max Gazzè per Alchemaya: tutti gli eventi firma copie -

(Di sabato 3 febbraio 2018) L'instore di Maxè finalmente ufficiale. Prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo, l'artista di Maximilian sarà in giro per tutta l'Italia con l'intento di promuovere il cofanetto che contiene l'opera sintonica che ha portato nei teatri nel 2017 e che contiene La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, con la quale si presenta in gara a Sanremo con la conduzione di Claudio Baglioni. Gli appuntamenti con ipartono dal 16 febbraio in Piazza della Repubblica a Firenze per poi continuare con l'ultima data in programma il 27 alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana a Bologna. Il nuovo album di Maxè già disponibile per i pre-order su iTunes. Il brano che Maxporterà in gara al prossimo Festival di Sanremo arriverà fino alla finale, poiché non sono previste eliminazioni intermedie. Il nuovo regolamento stabilito da Claudio Baglioni impone infatti che ...