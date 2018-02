Amsterdam vs Milano | la foto che spopola sul web

Ema ad Amsterdam - nella lettera “di garanzia” le promesse (non mantenute) dell’Olanda. Ecco perché Milano spera : Dove il dossier non bastava arrivava una lettera di garanzia di due ministri del governo olandese. Inviata un mese dopo la candidatura di Amsterdam ai segretari segretari d?i? Consiglio e? ?Commissione europea. Per quale motivo? Per garantire quel che oggi non appare più scontato: che l’Olanda avesse le carte in regola per ospitare la sede dell’Agenzia europea del Farmaco, quella famosa “Ema” in fuga da Londra causa Brexit aggiudicata ai ...

Ema - Amsterdam vs Milano : la foto del cantiere olandese fa il giro della rete : L'Italia in attesa dell'esito del doppio ricorso governo-Comune per riaprire i giochi dell'assegnazione

EMA - DOPPIO RICORSO MILANO A CORTE UE/ Agenzia Farmaco - commissione Pe chiede sopralluogo ad Amsterdam : Ema, DOPPIO RICORSO MILANO a CORTE Ue. Agenzia Farmaco, commissione Pe chiede sopralluogo ad Amsterdam. Padoan in pressing: “Italia merita assegnazione”. Le ultime notizie sul caso(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:06:00 GMT)

Milano e la beffa dell’Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam : D’altronde aver perso al sorteggio l’assegnazione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, lasciava molti spazi di rimpianto ma anche, in fondo, l’idea che un progetto non surclassasse davvero l’altro, con buona pace di chi si è messo a fare le pulci anche ai font delle slide di presentazione. Se perdi al bussolotto dopo aver pareggiato 13 a 13 al terzo turno, smaltita l’amarezza della beffa puoi per certi versi ritenerti soddisfatto. A ...

Sede Ema - Sen. Mandelli : “Situazione grottesca. Ministro della Salute e Sindaco di Milano prendano in mano la situazione. Amsterdam non ha i requisiti” : Riguardo il caso della Sede EMA di Amsterdam, il Sen. Andrea Mandelli di Forza Italia, Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli. “La Sede di Amsterdam sicuramente non è pronta –ha dichiarato Mandelli-, non ha neanche le dimensioni per ospitare i funzionari che sovraintendono al prezioso ...

Lorenzin : scandalo Amsterdam non pronta per sede Ema - Milano lo è : Roma, 30 gen. , askanews, 'È una cosa abbastanza singolare e scandalosa il fatto che Amsterdam non sia pronta a rispettare i termini dell'accordo che abbiamo preso tutti e sui quali abbiamo presentato ...

Milano e la beffa dell'Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam : Al netto del sorteggio di novembre e di come finirà la surreale vicenda, è evidente che il dossier olandese fosse più debole di quello italiano

SEDE EMA - RICORSO MILANO A CORTE UE/ “Amsterdam non è ottimale” : la corsa contro il tempo del Governo : SEDE Ema, MILANO fa RICORSO alla CORTE Ue di giustizia: "Amsterdam non è pronta", spiega il direttore Ema Guido Rasi. Italia fa appello con il Governo Gentiloni, Sala "siamo aggressivi"(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Amsterdam e i problemi con l’Ema. Sala all’attacco : “Oggi parte il ricorso per Milano” : Su Ema «ho chiamato Gentiloni e gli ho detto: è il momento di essere aggressivi, facciamolo, proviamoci, fino in fondo, e da quello che mi ha detto, e senz’altro sarà così, oggi parte il ricorso». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Rtl 102.5 per commentare l’allarme lanciato dal direttore dell’agenzia europea del farmac...

Sede Ema da Amsterdam a Milano - Sala : «Ho chiamato Gentiloni - oggi parte il ricorso» : «Su Ema ho chiamato Gentiloni e gli ho detto: è il momento di essere aggressivi, facciamolo, proviamoci, fino in fondo, e da quello che mi ha detto, e senz'altro sarà così, oggi parte il ricorso». Lo ...

Ema - la sede di Amsterdam non è pronta - Milano torna a sperare : Milano - Persa per un soffio al sorteggio finale dello scorso novembre che l'ha assegnata a Amsterdam, l'agenzia europea per il farmaco ora potrebbe 'tornare' a Milano. Secondo alcune fonti di Palazzo Chigi infatti il governo sarebbe pronto a presentare un ricorso affinché venga rivalutata la possibilità di assegnare la sede Ema al capoluogo lombardo. "L'edificio finale di Ema ad Amsterdam - aveva infatti ...