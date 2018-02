Amici 2018 | nona puntata di sabato 3 febbraio in diretta | ospite Daniele Magro

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Matteo lascerà i Black Soul Trio? : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:21:00 GMT)

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : chi sarà eliminato? Emma pronta a ballare e cantare : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:30:00 GMT)

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : nuove eliminazioni in arrivo? Luca - Yaser e Filippo a rischio : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:27:00 GMT)

L’Amicizia di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 con Il segreto del tempo - un dialogo tra due Amici : “Al Festival vogliamo divertirci” : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 con la canzone Il segreto del tempo. I due ex-Pooh saranno in gara in coppia tra i Big del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio su Rai 1. Nell'intervista a Radio Italia venerdì 2 febbraio, a pochi giorni dall'avvio del Festival, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli hanno raccontato qualche aneddoto e curiosità sulla canzone in gara a Sanremo, dal titolo Il segreto del tempo. Come affermato ...

Amici 2018 - Alessandro dei The Jab in un triangolo amoroso? Le ultime news : triangolo amoroso ad Amici 2018: Alessandro dei The Jab tra Nicole e Claudia! Il cantante sembra essere molto preso sia dalla ballerina sia dall'altra, bellissime entrambe ma allo stesso tempo molto diverse: come fa a non decidere chi delle due vuole davvero? Ed ecco che in un attimo passiamo da Amici di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Il tronista in questo caso è Alessandro, non ci sono dubbi, e pare sia preso molto da Claudia, però c'è ...

Amici 2018 - triangolo amoroso nella scuola : non tutti se ne sono accorti : triangolo amoroso ad Amici 2018: Alessandro dei The Jab tra Nicole e Claudia! Il cantante sembra essere molto preso sia dalla ballerina sia dall'altra, bellissime entrambe ma allo stesso tempo molto diverse: come fa a non decidere chi delle due vuole davvero? Ed ecco che in un attimo passiamo da Amici di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Il tronista in questo caso è Alessandro, non ci sono dubbi, e pare sia preso molto da Claudia, però c'è ...

Yaser eliminato da Amici 2018? Probabile sfida o provvedimento : Yaser Ramadan verrà eliminato ad Amici 2018? I prof non sono contenti, in più potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare per il cantante. Il suo percorso nella scuola non sta entusiasmando i professori, questo è vero e non lo hanno mai nascosto, ma il pubblico invece è molto contento di avere Yaser ad Amici 17 e qualcuno lo reputa l'unico vero talento di quest'anno. Forse è stato questo a far cadere in errore il cantante, che su Instagram ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Chi sono i Concorrenti del Serale di Amici 2018? La fase finale del talent show di Canale 5 si avvicina e dobbiamo essere pronti a qualsiasi novità: quest'anno dovrebbe essere diverso rispetto all'edizione precedente, con un meccanismo del tutto nuovo e con l'assenza di alcune figure importanti... Questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni sul Serale di Amici 17: non dobbiamo far altro che aspettare conferma; discorso diverso quello che ...

Nuovo provvedimento disciplinare ad Amici 2018 : sabato succederà di tutto! : Yaser Ramadan verrà eliminato ad Amici 2018? I prof non sono contenti, in più potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare per il cantante. Il suo percorso nella scuola non sta entusiasmando i professori, questo è vero e non lo hanno mai nascosto, ma il pubblico invece è molto contento di avere Yaser ad Amici 17 e qualcuno lo reputa l'unico vero talento di quest'anno. Forse è stato questo a far cadere in errore il cantante, che su Instagram ...

Amici 2018 - il triangolo : Alessandro dei The Jab - Nicole e Claudia : Amici di Maria De Filippi, tra i più famosi talent italiani, fa parlare di sé. Il programma di Canale 5 e Real Time suscita spesso interessanti curiosità per le polemiche tra insegnanti e cantanti o per il suo raccontare storie d’amore che fioriscono all’interno della scuola e continuano nella vita extrascolastica. Le continue curiosità di Amici L’edizione di Amici 2018 ha visto l'espulsione e la riammissione di ballerini e cantanti della ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Chi sono i Concorrenti del Serale di Amici 2018? La fase finale del talent show di Canale 5 si avvicina e dobbiamo essere pronti a qualsiasi novità: quest'anno dovrebbe essere diverso rispetto all'edizione precedente, con un meccanismo del tutto nuovo e con l'assenza di alcune figure importanti... Questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni sul Serale di Amici 17: non dobbiamo far altro che aspettare conferma; discorso diverso quello che ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Chi sono i Concorrenti del Serale di Amici 2018? La fase finale del talent show di Canale 5 si avvicina e dobbiamo essere pronti a qualsiasi novità: quest'anno dovrebbe essere diverso rispetto all'edizione precedente, con un meccanismo del tutto nuovo e con l'assenza di alcune figure importanti... Questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni sul Serale di Amici 17: non dobbiamo far altro che aspettare conferma; discorso diverso quello che ...

Viaggio Italia 2018 : 2 Amici - 2 carrozzine - un mondo da esplorare [GALLERY] : 1/16 ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Chi sono i Concorrenti del Serale di Amici 2018? La fase finale del talent show di Canale 5 si avvicina e dobbiamo essere pronti a qualsiasi novità: quest'anno dovrebbe essere diverso rispetto all'edizione precedente, con un meccanismo del tutto nuovo e con l'assenza di alcune figure importanti... Questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni sul Serale di Amici 17: non dobbiamo far altro che aspettare conferma; discorso diverso quello che ...