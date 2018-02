Amici 2018 anticipazioni lunedì 5 febbraio | gli allievi a rischio eliminazione

: Amari risvegli, ma, amici miei, #sevedeva. *** Liste e candidati, terremoto 5 Stelle - borghi_claudio : Amari risvegli, ma, amici miei, #sevedeva. *** Liste e candidati, terremoto 5 Stelle -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Puntata tranquilla ade leperstavolta non ci terranno col fiato sospeso: Einar ha superato la sfida, che per fortuna si è svolta nell'orario di puntata e non passeremo il weekend in attesa di scoprire il suo destino. È stato un pomeriggio impegnativo per il cantante di Brescia, dal punto di vista emotivo, ma le critiche, anzi i consigli che i professori gli hanno dato dopo la sua esibizione nella sfida a squadre sono serviti. Einar è molto contento di migliorare e vuole impegnarsi per raggiungere degli scopi ben precisi. Anche noi ci siamo molto emozionati guardandolo e se è scoppiato in lacrime durante la sfida, non è stato solo per la tensione del momento: lui non ha voluto parlarne, ma pensiamo sia successo perché la canzone di Jovanotti cantata dallo sfidante gli ha fatto tornare in mente suo papà, che non c'è più. Di sicuro i professori ...