AMICI 17 Diretta 3 febbraio 2018 | Einar vince tra le lacrime | è polemica sui social

AMICI 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Einar in sfida - lascerà la scuola? : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:29:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Alessandra Celentano esalta Bryan : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:18:00 GMT)

Carlo Di Francesco non vuole Biondo ad AMICI : l’annuncio in diretta : Biondo fuori da Amici 17? Le parole di Carlo Di Francesco La puntata di oggi di Amici 2018 è iniziata con la sfida a squadre, e i primi ad esibirsi sono stati Biondo e Zic. Se il primo è stato duramente criticato da Zerbi, il secondo è stato attaccato da Carlo Di Francesco. Biondo ha presentato nuovamente un suo inedito, precisamente La mia ex chiama, cosa che non è affatto piaciuta al professore del programma. Di Francesco ha infatti chiesto ...

AMICI 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Di Francesco dà del mediocre ai The Jab - la risposta al veleno : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 14:50:00 GMT)

AMICI 2018 - nona puntata di sabato 3 febbraio in diretta : ospite Daniele Magro : Daniele Magro Nono appuntamento con gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2018: le anticipazioni del nono speciale In diretta su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce il nono speciale di Amici 2018. La corsa al Serale 2018 per gli allievi si fa sempre più dura perché i ...

AMICI 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Matteo lascerà i Black Soul Trio? : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:21:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : chi sarà eliminato? Emma pronta a ballare e cantare : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:30:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : nuove eliminazioni in arrivo? Luca - Yaser e Filippo a rischio : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:27:00 GMT)

Isola dei Famosi - la diretta choc su Instagram : "Il fratello di Monte e due suoi AMICI si fanno una canna in video" : Nella seconda puntata dell' Isola dei Famosi , Eva Henger ha fatto una rivelazione choc su Francesco Monte: 'Ha portato la droga sull'Isola'. Immediatamente, si è scatenato un putiferio, tra attacchi ...

Isola dei Famosi - la diretta choc su Instagram : Il fratello di Monte e due suoi AMICI si fanno una canna in video : Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi, Eva Henger ha fatto una rivelazione choc su Francesco Monte: "Ha portato la droga sull'Isola".Immediatamente, si è scatenato un putiferio, tra attacchi e mezze giustificazioni, i due naufraghi se ne sono dette di cotte e di crude. Poi Eva Henger è stata eliminata dal gioco e il discorso, in parte, è stato accantonato. Nelle ultime ore, però, la produzione dell'Isola ha ...

AMICI 17 - diretta del 27 gennaio - strani eventi nel talent di Maria De Filippi Video : Nello speciale #Amici 17 andato in onda sabato 27 gennaio, di cui vi avevamo dato le anticipazioni in questo articolo [Video], sono accadute cose davvero incredibili e soprattutto imprevedibili. Il talent show di #Maria De Filippi è proto anche dopo la diretta. A partire da lunedì pomeriggio vedremo su Canale 5 quanto è accaduto. Cosa abbiamo visto ad Amici 17 nella diretta di sabato Sabato scorso abbiamo assistito all'ennesima disfatta delle ...

AMICI 17 - diretta del 27 gennaio - strani eventi nel talent di Maria De Filippi : Nello speciale Amici 17 andato in onda sabato 27 gennaio, di cui vi avevamo dato le anticipazioni in questo articolo, sono accadute cose davvero incredibili e soprattutto imprevedibili. Il talent show di Maria De Filippi è proseguito anche dopo la diretta. A partire da lunedì pomeriggio vedremo su Canale 5 quanto è accaduto. Cosa abbiamo visto ad Amici 17 nella diretta di sabato Sabato scorso abbiamo assistito all'ennesima disfatta delle due ...

AMICI 17/ Diretta pomeridiano : Einar VS Luca - chi vincerà la sfida decisiva? (27 Gennaio 2018) : Amici 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 16:08:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta pomeridiano : Irama nuovo allievo della scuola (27 Gennaio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:42:00 GMT)