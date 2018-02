Amici 17 | Claudia critica Valentina | interviene Alessandra Celentano

: RT @ElMM__: Claudia per me tu non dovresti ballare (anche perché non ti riesce), dovresti fare parte del pubblico parlante. Make Amici grea… - itsnihil_ : RT @ElMM__: Claudia per me tu non dovresti ballare (anche perché non ti riesce), dovresti fare parte del pubblico parlante. Make Amici grea… - Veronic78545096 : RT @ElMM__: Claudia per me tu non dovresti ballare (anche perché non ti riesce), dovresti fare parte del pubblico parlante. Make Amici grea… -

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 3 febbraio 2018)attaccaad2018 La seconda sfida avvenuta oggi in diretta ad17 ha visto il confronto traVerdecchi e Daniele: l’esibizione è stata prontamente commentata da. La professoressa di danza classica è intervenuta tuttavia non solo per attaccarema anche per dire la sua riguardo ad un video che Maria De Filippi ha mandato in onda prima della sfida. Il video ha mostrato che laduramente la settimana aveva assegnato alla Verdecchi una coreografia veramente difficile, e, con l’umore a terra, aveva commentato in Sala Relax che si trovava in difficoltà., sentite tali parole, avevato duramente la sua collega: secondoinfatti la coreografia era sprecata per una come. In diretta, spronata anche dalla De Filippi,ha ammesso ciò che ...