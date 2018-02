Ambiente | il monitoraggio dell’aria diventa tascabile

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Nei laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, coordinata da Aster, è stato creato uno strumento innovativo e compatto per ildella qualità dell’aria, prodotto dall’azienda bolognese Pollution Analytical Equipment, frutto di collaborazione fra ricerca e impresa ma anche tra sistema pubblico e privato: si tratta di uno strumento per rilevare la presenza di benzene nell’aria anche a bassissime concentrazioni, con un sensore che funziona con pochissima energia e occupa lo spazio di una scatola di biscotti. È il frutto di 15 anni di ricerche dell’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) del Cnr di Bologna svolte in collaborazione con il consorzio Pro, che fa parte della Rete Alta Tecnologia gestita da Aster, società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale. Il progetto di ...