Allerta Meteo Veneto | calo delle temperature | attese diffuse gelate

Allerta Meteo Toscana : criticità per il ghiaccio dopo pioggia e neve : La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato una nuova Allerta Meteo codice arancione (e codice giallo sulla costa), per questa notte e parte della giornata di domani, domenica 4 febbraio, a causa delle diffuse e forti gelate che si verificheranno, soprattutto nelle zone interne, fino a quote collinari e per la formazione estesa di ghiaccio che potrà verificarsi anche in pianura e, anche se in misura minore, ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità per rischio neve - “possibili episodi di gelicidio” : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve dalle ore 18 di domani, domenica 4 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica), NV-08 (Prealpi bresciane), NV-19 (Fascia collinare dell’Oltrepo pavese) e NV-20 (Appenino pavese. In ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : 30 cm di neve sull’Appennino - criticità “gialla” per freddo e gelate : Da ieri sera sull’Appennino emiliano sono caduti circa 30 centimetri di neve: al momento non si segnalano particolari disagi alla circolazione: in provincia di Modena le strade sono tutte percorribili e sono in azione 67 spartineve. “I previsti rasserenamenti durante la notte tra sabato e domenica porteranno un marcato calo nelle temperature, che si porteranno su valori sotto zero, determinando estese gelate su tutti i rilievi e ...

Allerta Meteo Molise : codice ‘arancione’ per pioggia e vento : Dalla scorsa notte vento forte e pioggia stanno imperversando su gran parte del Molise. La Protezione civile regionale ha diramato, per gran parte della giornata di oggi, l’Allerta ‘arancione’. L’avviso di condizioni avverse per criticità meteo e idrogeologica, riguarda le zone del medio Sangro, alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese. In queste aree sono previste piogge intense e forti raffiche di vento dai quadranti ...

Allerta Meteo gialla in Sicilia : 7.50 Allerta meteo gialla anche oggi in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato ieri sera l'avviso per condizioni meteo avverse in Sicilia,valido fino alle 24 di oggi. "In particolare - si legge nell'avviso -si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale,venti forti meridionali con raffiche di burrasche forti, possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e neve a bassa quota Nel Lazio è Allerta meteo : Continua la fase di Maltempo determinata da un'estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani sono previste ...

Allerta Meteo Lucca : domani codice giallo per nevicate a quote collinari : Una perturbazione associata a una vasta area depressionaria porterà piogge su tutta la regione toscana fino al pomeriggio di domani, sabato 3 febbraio, e sarà accompagnata da aria fredda che favorirà nevicate fino a quote collinari già dalla sera di oggi, venerdì 2 febbraio. Il Centro Funzionale della Regione Toscana, ha emesso oggi un bollettino di valutazione delle criticità regionali nel quale, sulla base delle previsioni meteorologiche ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo e precipitazioni - criticità estesa anche per il fine settimana : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse, ad estensione dell’avviso emesso ieri, con indicazione che dal primo mattino di domani, sabato 3 febbraio e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio ‘il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Inoltre si prevedono ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per le prossime ore : allarme arancione in 7 Regioni - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Continua la fase di maltempo determinata da un’estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani sono previste precipitazioni e venti forti su gran parte del centro-sud. Sono inoltre attese nevicate fino a quota di pianura sul nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Allerta Meteo Sicilia : da stasera venti forti e precipitazioni : La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani. Lo rende noto il comune di Palermo. In particolare “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti meridionali, con raffiche di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”. L'articolo Allerta meteo ...

Allerta Meteo Aeronautica Militare : domani neve al Nord - maltempo al Centro Sud : Allerta meteo Aeronautica Militare - Il transito di una saccatura Artica determinerà nelle prossime ore intensi venti ed episodi di maltempo. domani la perturbazione tenderà ad intensificarsi e ad...

Allerta Meteo Toscana : attesa neve sull’Appennino e sull’Alto Mugello : Prosegue l’ondata di maltempo che con altra pioggia e neve in arrivo nelle prossime ore in tutta la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per neve, dalle ore una fino alle ore 18 di domani, sabato 3 febbraio. Le zone interessate sono quelle appenniniche settentrionali (Appennino tosco-emiliano e Alto Mugello). Sempre per neve, emesso codice giallo per buona parte della regione, a partire ...

Protezione civile : Allerta Meteo per domani - le previsioni dettagliate : Protezione civile: allerta meteo per domani, Sabato 3 Febbraio Il maltempo interesserà anche nella giornata di domani buona parte dell'Italia, a causa del rinvigorirsi della depressione giunta sul...