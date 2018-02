Al via il tour 2018 del kolossal musicale Romeo & Giulietta | ama e cambia il

Al via i firmacopie di Fabrizio Moro per la raccolta Parole - Rumori e Anni : date dell’instore tour dopo Sanremo : Alla vigilia del ritorno a Sanremo, stavolta per la prima volta in coppia, è stato annunciato il calendario dei firmacopie di Fabrizio Moro, che presenterà al pubblico il best of Parole, Rumori e Anni Vol.1 in uscita il 9 febbraio. La raccolta da 13 canzoni è un modo per celebrare il decennale di carriera, l'Anniversario dell'uscita del fortunato album Pensa, ma senza rinunciare all'originalità, visto che i brani sono "ri-arrangiati, ...

Dubai Tour 2018 : tutti gli azzurri al via e le loro ambizioni. Elia Viviani e Giacomo Nizzolo sfidano i grandi velocisti - Vincenzo Nibali scalda la gamba : Il Dubai Tour 2018 è ormai alle porte. Il 6 febbraio, infatti, scatterà la quinta edizione della corsa, che prevede cinque tappe: sulla carta, quattro di queste dovrebbero risolversi in volata, salvo selezione prodotta dal vento, mentre la rimanente con arrivo ad Hatta Dam potrebbe consentire anche a corridori con altre caratteristiche di giocarsi le proprie carte. Andiamo a vedere con quali obiettivi si presenteranno al via i corridori italiani ...

Cacciapaglia - al via il tour mondiale : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Parte il 12 febbraio da Mosca , Gnesin Academy's Concert Hall, la tournee mondiale di Roberto Cacciapaglia. Il Celebration tour del compositore - che presenterà i brani del ...

Al via le prevendite Live Nation per il tour degli U2 in Italia : info biglietti e accesso all’area : Partite le prevendite Live Nation per il tour degli U2 in Italia. Dopo l'accesso ai tagliandi di ingresso con codice Amazon, gli iscritti a MyLiveNation possono assicurarsi un posto per una delle date del tour indoor del gruppo di Bono Vox, ma per un periodo di tempo limitato. L'accesso all'area riservata, che avviene previa registrazione al portale e con le proprie credenziali, è aperto dalle ore 9 alle ore 17 del 25 gennaio. Per tutti ...

Ufficiale il tour di Red Canzian per Testimone del tempo - al via dal 4 maggio : info biglietti in prevendita : Il tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. L'ex bassista dei Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, con il quale conferma la collaborazione artistica con Miki Porru. Il brano è compreso nella tracklist di Testimone del tempo, disco che rilascerà il 16 febbraio 2018. L'album è rilasciato su etichetta BMG e distribuito da Warner Music. Il disco sarà presentato nel corso del tour che Red ...