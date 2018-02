Aeroporto di Catania | per Sant' Agata aumentano i passeggeri

Catania : anche l'Aeroporto festeggia la patrona Sant'Agata (2) : (AdnKronos) - La giornata con maggiore traffico è proprio quella di oggi, sabato 3 febbraio, che per tradizione vede l’inizio dei festeggiamenti per la Santa patrona con il concerto serale in Piazza Duomo seguito dallo straordinario spettacolo dei fuochi d’artificio: oggi sono attesi circa 9.000 pas