Abbattuto un jet russo in Siria | i ribelli uccidono il pilota

Siria - Abbattuto jet russo : ucciso pilota : 19.25 Un caccia russo Su-25 è stato abbattuto dai ribelli Siriani nel cielo di Idlib, in Siria. Il pilota, catturato dopo essersi paracadutato, è stato ucciso. Ha provato a resistere, riferisce l'ong Osservatorio Siriano dei diritti umani. Mosca conferma, aggiungendo che i ribelli hanno usato un lanciarazzi portatile. Nella zona sono attive fazioni dell'opposizione islamiste, in particolare il gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), ...