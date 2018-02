A Sant' Antimo | NA | il convegno sul tema delle Assunzioni agevolate e Garanzia

Ragazzina scomparsa da Sant'Antimo - i tedeschi avviano la catena di solidarietà Video : Continuano senza sosta le ricerche di Rosa Di Domenico, la quindicenne #scomparsa da Sant'Antimo lo scorso 24 maggio. Dalle ultime indagini è emerso che il suo presunto rapitore Alì Qasib, era stato individuato in una cittadina della Germania, dove aveva tentato di farsi rilasciare dei nuovi documenti [Video]. Vista la situazione e le numerose richieste di aiuto dei familiari della giovane, distrutti dalla mancanza e dalla preoccupazione per la ...

Ragazzina scomparsa da Sant'Antimo - i tedeschi avviano la catena di solidarietà Video : Continuano senza sosta le ricerche di Rosa Di Domenico , la quindicenne #scomparsa da Sant'Antimo lo scorso 24 maggio. Dalle ultime indagini è emerso che il suo presunto rapitore Alì Qasib, era stato ...

Ragazzina scomparsa da Sant'Antimo - i tedeschi avviano la catena di solidarietà : Continuano senza sosta le ricerche di Rosa Di Domenico, la quindicenne scomparsa da Sant'Antimo lo scorso 24 maggio. Dalle ultime indagini è emerso che il suo presunto rapitore Alì Qasib, era stato individuato in una cittadina della Germania, dove aveva tentato di farsi rilasciare dei nuovi documenti. Vista la situazione e le numerose richieste di aiuto dei familiari della giovane, distrutti dalla mancanza e dalla preoccupazione per la sorte ...

Ragazzina scomparsa da Sant'Antimo : avvistato il presunto rapitore pakistano Video : Continuano le indagini per riportare a casa Rosa Di Domenico, la quindicenne scomparsa da Sant'Antimo il 24 maggio del 2017. Arriva la notizia che Alì Qasib, indagato per sottrazione di minore - poiché ritenuto colpevole di aver costretto la Ragazzina a recarsi prima a Brescia [Video], per poi portarla altrove - sia stato avvistato in Germania e poi in Belgio. Nonostante gli inquirenti e i genitori ritengano che il rapitore della giovane sia il ...

Ragazzina scomparsa da Sant'Antimo : avvistato il presunto rapitore pakistano : Continuano le indagini per riportare a casa Rosa Di Domenico, la quindicenne scomparsa da Sant'Antimo il 24 maggio del 2017. Arriva la notizia che Alì Qasib, indagato per sottrazione di minore - poiché ritenuto colpevole di aver costretto la Ragazzina a recarsi prima a Brescia, per poi portarla altrove - sia stato avvistato in Germania e poi in Belgio....Continua a leggere

Sant'Antimo - sparatoria in strada : pregiudicato gambizzato - pasSanti in fuga : Un uomo è stato ferito da diversi colpi d'arma da fuoco a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. L'agguato si è verificato in corso Europa, una delle strade principali del paese, nei pressi di un centro ...

Sant'Antimo : paura in strada - pregiudicato gambizzato : Un uomo è stato ferito da diversi colpi d'arma da fuoco a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. L'agguato si è verificato in corso Europa, una delle strade principali del paese, nei pressi di un centro ...