A Cava de' Tirreni nasce il PalaEventi | via libera dal Consiglio Comunale

Cava de' Tirreni - marito e moglie si accoltellano : lei muore - lui è grave : Una lite tra due coniugi è finita in tragedia questa mattina a Cava de' Tirreni , nel salernitano: uccisa la donna mentre i bambini giocano in cortile con altri parenti, grave mente ferito l'uomo. Da ...

Cava de' Tirreni - lite finisce nel sangue : Nunzia Maiorana muore a 41 anni : Si sono accoltellati a vicenda al termine di un litigio avvenuto tra le mure di casa. Dramma familiare questa mattina a Sant'Anna, frazione di Cava de' Tirreni , in provincia di Salerno. Ad avere la peggio, come riferisce...

Marito e moglie si accoltellano a Cava de’ Tirreni/ Salerno : lei morta - lui grave. Figli gioCavano in cortile : Cava de Tirreni, Marito e moglie si accoltellano nel Salernitano: 41enne morta, lui ferito grave in ospedale, il tutto mentre i Figlio gioCavano nel cortile. Sconosciuto il movente(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:49:00 GMT)