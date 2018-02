3-0 al Lilla | PSG torna a +11 sull' OM

Video gol : PSG- Lilla 3-1 | Highlights Ligue 1 : .Dopo la sconfitta in Ligue 1 contro lo Strasburgo e quella in Champions League contro il Bayern Monaco, il PSG è tornato oggi al successo al Parco dei Principi contro il Lilla di Da Cruz. I parigini hanno sbloccato il risultato al 28esimo minuto con Angel Di Maria, autore di un colpo di testa a centro area su un traversone di Mbappé. Al 49esimo è arrivato il raddoppio della formazione di Emery grazie ad un altro argentino: Javier ...

Francia : il Psg torna a vincere - Lilla battuto per 3-1 : PARIGI - Il Paris Saint-Germain liquida la pratica Lille e conquista la quattordicesima vittoria in 17 gare di Ligue 1. I parigini - orfani di Neymar - hanno superato la squadra del sospeso Bielsa per ...