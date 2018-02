Web | la più grande redazione del mondo

beppegrillo

(Di venerdì 2 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Cosa sono le notizie oggi? Cos’è l’informazione oggi? E’ davvero un momento interessante per chiederselo, perché oggi i media sono travolti da unaquantità di sconvolgimenti. Primo tra tutti l’informazione è in mano del web. Google su tutti. Il modo in cui riceviamo informazioni e come raccogliamo le notizie è cambiato, perché c’è stato un rovesciamento nell’equilibrio tra Media, giornali ed emittenti mainstream e il pubblico. Il pubblico viene anche definito destinatario, ed è stato sempre cosi, ancora oggi trovate questa definizione nei testi universitari, perché è sempre stato il soggetto passivo, che poteva appunto solo ricevere. Si trovava in una posizione in cui non aveva modo di influenzare le notizie. Oggi possiamo dire che è tutto cambiato irrevocabilmente. Ma cosa è davvero diverso? Oggi interagiamo in tempo ...