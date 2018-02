Wall Street | nuvole nere prima del week-end I titoli da seguire

Apple e Amazon : record a Wall Street : 0.51 Apple chiude un trimestre record,con il pieno di utili e ricavi grazie in parte all'iPhone X, che ha conquistato il titolo di smartphone più venduto in tutte le settimane da novembre, ovvero da quando è approdato sugli scaffali. A Wall Street, Apple sale del 2,4% nonostante il calo delle vendite complessive di iPhone dell'1% e stime di ricavi per i primi tre mesi dell'anno sotto le attese degli analisti. Trimestre sopra le attese anche ...

Tonica la piazza di Wall Street : Scambi al rialzo sulla piazza americana dopo una partenza senza grandi scossoni. La cautela in avvio ha dominato sul sentiment degli operatori , in attesa di molti dati macroeconomici cruciali ed in ...

Prese di beneficio a Wall Street : ... mostrando un moderato calo del manifatturiero , a 51.3 da 51.6, compensato da un rialzo dei servizi , 55.3 da 54.9, , della serie l'economia continua il ribilanciamento. Vedremo domani se i PMI ...

Wall Street si conferma positiva dopo il FOMC : Wall Street si conferma positiva a metà seduta dopo la brutta performance della vigilia. Ieri il Dow Jones ha messo a segno il maggior calo giornaliero degli ultimi otto mesi. A dare linfa al mercato ...

Boeing brilla a Wall Street : titolo guadagna oltre 5% dopo trimestrale e guidance : Seduta all'insegna degli acquisti per Boeing a Wall Street. Il titolo del big americano dell'aerospazio guadagna oltre il 5% in Borsa, galvanizzato dalla trimestrale oltre le attese e dal positivo ...

Boeing sbanca Wall Street dopo il bilancio : Teleborsa, - Pioggia di acquisti su Boeing , che sta volando a Wall Street con un rialzo di quasi sei punti percentuali a 357,9 dollari, dopo aver toccato i massimi di sempre. A dare linfa al colosso ...

Wall Street tenta il rimbalzo in attesa del FOMC : Partenza positiva positiva per Wall Street , che tenta di recuperare i punti persi la vigilia. Ieri il Dow Jones ha messo a segno il maggior calo giornaliero degli ultimi otto mesi . A dare linfa al ...

I futures USA preannunciano un rimbalzo per Wall Street : Teleborsa, - Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street, che potrebbe recuperare i punti persi la vigilia. I futures sui principali indici statunitense evidenziano un rialzo dello 0,42% sull'S&...

Wall Street ritrova la via dei guadagni nel giorno della Fed : ...25%-1,5%, ma ancor più importanti saranno le indicazioni contenute nel comunicato che seguirà all'annuncio sui tassi, per capire quali potranno essere le prossime mosse in materia di politica ...

I futures USA preannunciano un rimbalzo per Wall Street : Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street, che potrebbe recuperare i punti persi la vigilia. I futures sui principali indici statunitense evidenziano un rialzo dello 0,42% sull'S&P500, dello 0,...

In rosso Wall Street : Teleborsa, - Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dell'1,37% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500 , che archivia la seduta a 2.822,43 punti, in calo dell'1,09%. ...

Borse Asia in rosso in scia Wall Street : ANSA, - MILANO, 30 GEN - Borse Asiatiche sotto pressione, in scia alla chiusura negativa di Wall Street, la prima dopo una lunga serie di sedute al rialzo. I mercati temono che, dopo i rally delle ...