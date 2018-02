Wall Street in caduta | il Dow Jones perde il 2 | 20%

Borsa - prima settimana in rosso nel 2018. Pesano il tonfo di Wall Street - oil e realizzi : Le prese di beneficio dopo un gennaio brillante, le vendite su petrolio e materie prime scattate parallelamente al rafforzamento del dollaro e il tonfo di Deutsche Bank a Francoforte hanno piegato le Borse europee, mentre Wall Street vive la peggiore settimana degli ultimi due anni. Il dollaro si riprende dopo i dati sul mercato del lavoro Usa con crescita di posti e dei salari...

Giornata drammatica a Wall Street : Pioggia di vendite sul listino USA, dopo che gli ottimi dati sul mercato del lavoro , in chiave di tassi di interesse, lasciano presagire un atteggiamento più "hawkish" ovvero aggressivo da parte ...

Wall Street : nuvole nere prima del week-end. I titoli da seguire : Il mercato non ha trovato alcun sostegno nel primo dato macro di oggi riferito al mondo del lavoro. A gennaio il tasso di disoccupazione è stato pari a 4,1%, in linea con la lettura precedente e con ...

Apple e Amazon : record a Wall Street : 0.51 Apple chiude un trimestre record,con il pieno di utili e ricavi grazie in parte all'iPhone X, che ha conquistato il titolo di smartphone più venduto in tutte le settimane da novembre, ovvero da quando è approdato sugli scaffali. A Wall Street, Apple sale del 2,4% nonostante il calo delle vendite complessive di iPhone dell'1% e stime di ricavi per i primi tre mesi dell'anno sotto le attese degli analisti. Trimestre sopra le attese anche ...