Volley femminile La Conad Ravenna va in trasferta a Perugia

Volley : A2 Femminile - Soverano ingaggia la polacca Gajewska : SOVERATO , CATANZARO, - Dopo l'arrivo del libero Giada Cecchetto da Legnano, serie A1, il Volley Soverato ufficializza un'altra importante operazione di mercato. Il sodalizio di via Battisti rende ...

Volley : A2 Femminile - Guidi rescinde con Brescia e firma per Cuneo : Cuneo- Dopo il libero Giorgia Caforio, presa dal Volley Soverato, la Ubi Banca San Bernardo Cuneo ha annunciato l'ingaggio della venticinquenne Ludovica Guidi che fino ad oggi ha difeso i colori della ...

Volley : A1 Femminile - per Filottrano la statunitense Nikki Taylor : Filottrano , ANCONA, - La Lardini Filottrano rinforza l'organico portando in Italia, dagli Stati Uniti Nikki Taylor, opposto di 194 cm. Nata a Honolulu , Hawaii, il 23 luglio 1995, è cresciuta ...

Volley femminile - Serie A1 : aumenta l’obbligo delle italiane in campo? I club minacciano di rinunciare alle Coppe Europee! : Braccio di ferro importante nella pallavolo italiano. I club di Serie A1, guidati da Conegliano (attuale capolista), hanno minacciato seriamente di non scendere in campo in Europa la prossima stagione se la Lega deciderà davvero di ridurre il numero di straniere per ogni club. Attualmente una squadra può schierare contemporaneamente massimo quattro atlete non italiane ma si vuole ridurre ulteriormente questo numero (si parla di 3) in modo che le ...

Volley : A2 Femminile - Simona Gioli riparte da Brescia : ... esordio ad Arezzo il 30 maggio 1998, Italia Cuba, 0-3, , vincendo 2 campionati Europei , 2007, 2009, più un argento e un bronzo, World Grand Champions Cup , 2009, e due Coppe del Mondo , 2007, 2011, ...

Volley : A2 Femminile - Angela Gabbiadini giocherà a Brescia : Brescia- La Savallese Millenium Brescia aggiunge una pedina al roster in vista del rush finale della Regular Season di A2. Femminile . Alla corte del tecnico Mazzola arriva Angela Gabbiadini che nella ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata - le migliori italiane : Ortolani - Devetag e Malinov per l’impresa. Egonu non basta - super Degradi : Nel weekend si è disputata la diciassettesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del quinto turno del girone di ritorno. SERENA Ortolani e FRANCESCA Devetag. Insieme ad Havelkova sono le fautrici principali della grande impresa di giornata: Monza sconfigge la capolista Conegliano, rafforza il quinto posto in classifica e sogna addirittura l’ingresso tra ...

Volley : A2 Femminile - Cecchetto lascia Legnano - firma per Soverato e va in campo : Soverato (CATANZARO)- Il Volley Soverato ha concluso, nel pomeriggio di sabato, un'operazione lampo che ha portato alla corte di Leo Barbieri un nuovo libero, Giada Cecchetto. La 26enne giocatrice ...

Volley : A2 Femminile - Lopez una portoricana per Baronissi : Baronissi , SALERNO, - La P2P Givova Baronissi , in vista del rush finale della Regular Season, ha ingaggiato la 22enne schiacciatrice portoricana Pilar Marie Victoria Lopez. L'atleta, al primo anno ...

Volley : A2 Femminile - la Battistelli si ferma ad Olbia - Mondovì la raggiunge : I TABELLINI- BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA - Volley SOVERATO 0-3 (18-25 20-25 20-25) BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA: Mazzini 1, Pascucci 1, Garcia Zuleta 4, Tomic 7, Lotti 9, Repice 15, Giampietri (L)...

Volley : A1 Femminile - 6a di ritorno ricca di sorprese - cadono Conegliano e Novara : I TABELLINI- LIU JO NORDMECCANICA MODENA - LARDINI FILOTTRANO 3-0 (25-21 25-23 25-22) LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Ferretti 3, Bosetti 6, Calloni 12, Barun-Susnjar 8, Mingardi 12, Heyrman 10, Leonardi ...

Volley - Serie A2 femminile : strepitoso Club Italia Crai - espugnato il campo di Caserta : La cronaca: Il Club Italia Crai lascia precauzionalmente a riposo il capitano Marina Lubian per un fastidio al ginocchio: al centro c'è l'esordio da titolare per Fucka in diagonale con Fahr. ...

Volley : A2 Femminile - maledizione primo posto - cade la Battistelli : I TABELLINI- BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA - Volley SOVERATO 0-3 (18-25 20-25 20-25) BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA: Mazzini 1, Pascucci 1, Garcia Zuleta 4, Tomic 7, Lotti 9, Repice 15, Giampietri (L)...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata : Conegliano e Novara perdono! Pantere +4 sulle piemontesi - Scandicci accorcia : Le prime due della classe hanno perso: questa è la notizia principale della 17^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Conegliano e Novara crollano in trasferta, ma le Campionesse d’Italia recuperano comunque un punto sulla capolista e ora sono lontane quattro lunghezze dalle dirette rivali per il primo posto in classifica. Conegliano ha perso la seconda partita stagionale. Le Pantere sono clamorosamente crollate sul campo di Monza: ...