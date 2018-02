VIDEO Randall Margraves si getta contro Larry Nassar in tribunale! Lo fermano i

: #ginnastica VIDEO - Incredibile in tribunale! Il papà di 3 vittime di abusi si scaglia contro Larry Nassar,... - OA_Sport : #ginnastica VIDEO - Incredibile in tribunale! Il papà di 3 vittime di abusi si scaglia contro Larry Nassar,... - yessicanataren : brazialian sex nikki randall porn - randall_mars : I added a video to a @YouTube playlist - ChristinaSavoia : brazialian sex nikki randall porn - KaySilavong : brazialian sex nikki randall porn -

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Tensione altissima in aula per la seconda parte del processo, ex medico della Nazionale Statunitense di ginnastica artistica femminile che è stata condannato a una pena tra i 40 e i 175 anni di reclusione per abusi e molestie sessuali su minorenni. Oggi, papà di tre ragazzine abusata dal dottore, si è letteralmente scagliatoil mostro: è partito a rotta di collala cattedra dove sedevanoe il suo obiettivo. Voleva letteralmente picchiarlo a sangue ma le forze dell’ordine lo hanno fermato un istante prima che le sue mani venissero a contatto con il corpo di. Immediato l’arresto mentre l’uomo inveiva: “Voglio quel figlio di…. Datemi quel b…. per un minuto“. La giudice ha cercato di ricomporre la situazione mentre, padre di Lauren, Morgan e Madison, veniva condotto fuori ...