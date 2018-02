Video e testo di Quando stiamo bene di Zibba feat Elodie | 1° singolo da Le cose fuori il

Testo e Video di Solo è solo una parola di Tiziano Ferro - il nuovo singolo con Violante Placido nella clip ufficiale : Violante Placido nel video di solo è solo una parola di Tiziano Ferro è la co-protagonista di tutte le scene, con il cantautore di Latina. Tiziano Ferro rilascia oggi, venerdì 2 febbraio, la clip ufficiale del nuovo singolo estratto dall'album multiplatino Il mestiere della vita: "solo" è solo una parola è già disponibile in digital download e da oggi entra in rotazione radiofonica. Nello stesso giorno, è disponibile su VEVO e su YouTube ...

Video e testo di Miss Fuoritempo dei Traccia24 - il nuovo singolo : Miss Fuoritempo dei Traccia24 è il nuovo singolo pubblicato lo scorso 23 gennaio, disponibile su iTunes per il download e in streaming su Spotify. Il brano segue il rilascio della canzone Il peso di un addio, uscita nello scorso dicembre. Amatissimo dai giovani, il gruppo veronese torna per rilasciare alcuni singoli inediti che anticipano nuovi progetti. La band, composta da Nicolò Arduini, Luca Accordini, Juri Scala e Alessandro Fiorio, è ...

Emma Marrone a EPCC/ Video - il duetto di Perdonami con Alessandro Cattelan (testo) : Emma Marrone, ospite di E poi c'è Cattelan su Sky Uno HD, duetta sulle note di Pedoname e racconta le proprie fobie e l'indifferenza nei confronti degli hater(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:11:00 GMT)

GEPPI CUCCIARI/ Video : "Mi piace l'odore della carta - detesto i libri elettronici" : Video, GEPPI CUCCIARI parla del suo rapporto privilegiato con i libri, visto che ne legge tantissimi. Anche per questo, infatti, è la conduttrice di Per un pugno di libri. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:47:00 GMT)

WhatsApp - una nuova App trasforma l’audio in testo Video : I messaggi audio di #WhatsApp sono sempre molto utilizzati, soprattutto dai giovani che prediligono questo metodo alla più semplice digitazione di un testo. I vantaggi di questo servizio offerto dalla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo sono innumerevoli: è possibile condensare in pochi minuti una serie di espressioni e di contenuti che, diversamente, si impiegherebbe tempo a digitare. Le note audio sono sempre più diffuse ed ...

Un'occasione Per ricominciare nel nuovo singolo dei Sonohra : Video e testo del brano : Il nuovo singolo dei Sonohra ha finalmente raggiunto le radio, i digital store e lo streaming musicale. Il duo formato dai fratelli Luca e Diego Fainello ha appena siglato il ritorno sulle scene musicali con un nuovo brano, Per ricominciare , nel quale si parla in maniera chiara di ...

La spiaggia nera di Maratea nel Video del nuovo singolo di Laura Pausini : testo di Non è detto : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente del pubblico. Non è detto anticipa l'attesissima uscita del disco, Fatti sentire, che raggiungerà il mercato dal 16 marzo 2018. Con Non è detto, l'artista di Solarolo ha portato avanti il tema dell'amore, caro a molte delle sue opere, che torna a essere il grande protagonista di un brano destinato a entrare nel cuore dei suoi numerosi fan. Per incorniciare il grande ritorno in musica, Laura ...

Berlusconi a Non è l'Arena : 'Detesto i professionisti della politica' Video : Silvio #Berlusconi è più in forma che mai. Recentemente l'imprenditore e politico di centrodestra è tornato a far parlare di sé nel mondo dei mass media nazionali, sopratutto nell'ambito del mondo ...

Video - testo e traduzione di Supplies di Justin Timberlake con Pharrell Williams e Eiza González tra scontri politici e città futuristiche : Supplies di Justin Timberlake è il nuovo brano a sorpresa pubblicato dal cantante statunitense. Supplies segue a ruota il singolo Filthy, rilasciato due settimane fa a seguito dell'annuncio del nuovo progetto discografico. Si tratta del secondo di ben quattro brani che anticipano il nuovo album di Justin Timberlake Man Of The Woods, tra i progetti più attesi sul mercato di questo 2018. Il disco è dedicato alla famiglia della popstar, in ...

Instagram : sarà più facile creare le storie con il testo Video : Le storie sono il nuovo modo dei Social Network per farci condividere i singoli attimi della nostra giornata in modo semplice e veloce con i nostri contatti. Al momento, esse sono utilizzabili su Facebook, Whatsapp [Video] e #Instagram. Molto probabilmente, chi è amante dei social sa di cosa stiamo parlando: le storie sono delle foto che si autocancellano allo scoccare delle 24 ore dalla pubblicazione. Al giorno d'oggi sono utilizzate da oltre ...

Video - testo e traduzione di El Baño - il nuovo singolo di Enrique Iglesias è un perfetto mix tra ballad e reggaeton : Si intitola El Baño, il nuovo singolo di Enrique Iglesias, disponibile da oggi 12 gennaio in download e in streaming sulle piattaforme digitali. La popstar spagnola torna in radio anche quest'anno con una nuova hit che ci farà ballare sulle spiagge nel corso della prossima estate. Anche per El Baño, Enrique Iglesias si cimenta di nuovo nel reggaeton latino, sulla stessa linea melodica del precedente successo Duele El Corazon, singolo ...

Ed Sheeran nel Video di End Game di Taylor Swift tra urban city e party in giro per il mondo : testo e traduzione del nuovo singolo : Finalmente online l'attesissimo video di End Game di Taylor Swift, singolo tratto dall'ultimo album della cantante Reputation pubblicato lo scorso 10 novembre. Il nuovo disco di Taylor Swift è stato tra i più acclamati dalla critica e dal pubblico sin dal suo annuncio e dopo la pubblicazione del singolo di lancio What You Make Me Do. End Game è il terzo brano estratto dall'album e vede la speciale partecipazione del cantautore britannico Ed ...

La canzone dello spot Volvo V60 Follow me è Chosen dei Maneskin - da X Factor 11 : testo e Video : La canzone dello spot Volvo V60 Follow me è di una band di X Factor 11! Si intitola Chosen ed è il primo singolo rilasciato dai Maneskin, nel corso dei Live Show della passata edizione di X Factor Italia. A trionfare a X Factor 11 è stato Lorenzo Licitra ma i Maneskin si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica generale collezionando ampi consensi da parte del pubblico. Hanno annunciato instore tour e tournée di concerti per ...