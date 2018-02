Veronica Panarello perde patria potestà Omicidio Lorys Stival | il fratellino non potrà

Veronica Panarello non potrà più vedere il figlio : il fratellino di Loris affidato al padre : Un'altra "pena" da scontare dopo quella che l'ha portata in carcere per aver ucciso il piccolo Loris. Il figlio di Veronica Panarello e di...

Veronica PANARELLO/ Verso sentenza d’Appello : la difesa insiste sul confronto col suocero (Quarto Grado) : VERONICA PANARELLO, processo d'Appello Verso le sue battute finali: la prossima udienza a febbraio quando anche l'avvocato di parte civile chiederà la conferma della condanna.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 04:53:00 GMT)

Veronica Panarello - lettera per Loris : Vorrei che mi prendessi per mano' : Un anniversario che, inevitabilmente, ha riacceso i riflettori su un caso di cronaca estremamente inquietante che proprio nelle ultime ore si è arricchito di nuovi dettagli. La messa commemorativa ...

Loris Stival morto tre anni fa : la straziante lettera di mamma Veronica Panarello : Sono trascorsi tre anni da quando il piccolo Loris Stival scompariva da Santa Croce Camerina , nel ragusano. Il corpicino, trovato pochi giorni dopo senza vita in un canalone, aveva segni di fascette ...

Omicidio Loris - chiesta la conferma della condanna a 30 anni per Veronica Panarello : Niente riapertura delle indagini: per Veronica Panarello la Procura generale chiede la conferma della condanna a 30 anni di reclusione emessa in primo grado dal gup di Ragusa il 17 ottobre 2016. E' quanto riaffermato nella...

