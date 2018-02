Verissimo | Filippa Lagerbak e la dichiarazione a Bossari

Filippa Lagerback a Verissimo : “Daniele Bossari? Lo amo come il primo giorno dopo un periodo difficile” : Filippa Lagerback è ospite a Verissimo di sabato 3 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. E c’è anche il futuro marito Daniele Bossari (che bacia sulle labbra). Ecco cosa dichiara lei a Silvia Toffanin. Filippa Lagerback: “Daniele Bossari? Ero pronta a lasciarlo per farlo tornare felice” La “valletta” di Che tempo che fa analizza […] L'articolo Filippa Lagerback a Verissimo: “Daniele Bossari? Lo amo ...