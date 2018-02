Veneto : incontro sindaci Verona e Venezia - due poli attrattivi della regione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Verona è una città bellissima, oltre che importantissima per tutta l’area padana – ha detto Brugnaro-. Le ipotesi di collaborazione aperte sono molte, cultura, turismo, infrastrutture ma anche temi più semplici ma non meno importanti, come la raccolta differenziata”. All

L'ex dg di Veneto Banca e l'incontro a Laterina : "Lei c'era ma non parlò" : La serata a casa Boschi a Laterina, cui partecipò per 'brevissimo tempo' anche l'allora ministro Maria Elena, e il ruolo avuto da Bankitalia nelle trattative sulla fusione (mai avvenuta) fra le due ex ...

Boschi - sempre peggio. Consoli : “Presente all’incontro Etruria-Veneto Banca”. E parla delle telefonate col padre : L’incontro a casa Boschi tra i vertici di Etruria e Veneto Banca ci fu. E tra i presenti c’era anche Maria Elena Boschi, in quel momento ministra delle Riforme del governo di Matteo Renzi. A confermare lo scoop del Fatto Quotidiano davanti alla commissione parlamentare sul sistema bancario è uno dei protagonisti di quel summit: Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca (leggi l’articolo). “Il ministro Maria Elena Boschi ...

Etruria - Consoli (ex Veneto Banca) : “Incontro anche con Boschi ma non proferì parola” : Il ministro Maria Elena Boschi partecipò a un incontrò con i vertici di Banca Etruria e di Veneto Banca nella casa di famiglia ad Arezzo nella pasqua del 2014, “per un quarto d’ora, nel quale non proferì parola, dopo di che si alzò e andò via”. Lo ha affermato l’ex ad di Veneto Banca Vincenzo Consoli in audizione alla Commissione sulle banche. La riunione avvenne “perchè sapemmo che Etruria aveva ricevuto da Bankitalia una ...

Confartigianato Imprese Veneto : incontro con Luigi di Maio : Treviso, 13 dic. (askanews) Sullo sfondo delle prossime elezioni nazionali, previste per il 4 marzo 2018, stamani le rappresentanze regionali venete di Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, ...

Autonomia : a Roma incontro Veneto-governo : VENEZIA, 29 NOV - E' fissato per il primo dicembre, a Roma, presso il Ministero degli Affari Regionali, il primo incontro tra il Presidente del Veneto Luca Zaia, e la delegazione trattante, con la ...

Autonomia - venerdì primo incontro Governo-Regione Veneto : Venezia, 29 nov. (askanews) venerdì prossimo, primo dicembre, a Roma presso il Ministero degli Affari Regionali, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e la delegazione trattante istituita ...