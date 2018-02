Venerdi 2 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Agenda della Sindaca e Assessori Capitolini venerdì 2 febbraio : Agenda Sindaca VIRGINIA RAGGI VENERDI’ 2 febbraio 2018 Ore 16 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa all’evento “Contromafiecorruzione” promosso dall’Associazione Libera (Angelicum Congress – largo Angelicum, 1)... L'articolo Agenda della Sindaca e Assessori Capitolini venerdì 2 febbraio su Roma Daily News.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 2 febbraio 2018: Cresce la complicità tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo): entrambi vogliono trasmettere serenità a Bianca (Sveva Anna Carlei)… Gaetano (Fabio De Caro) riesce a vedere Salvo (Enrico Maria Pacini), mettendo però in moto le proteste di Valentina (Maria Chiara Augenti). Come reagirà l’uomo? Nel corso del delicato intervento di Diego (Francesco ...

Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv e Diretta Streaming le partite di venerdì 2 febbraio. Il programma completo : Domani venerdì 4 febbraio inizierà il lungo weekend dedicato agli ottavi di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. L’Italia sarà impegnata contro il Giappone: sul veloce indoor di Morioka gli azzurri partono con tutti i favori del pronostico e cercano di portarsi subito sul 2-0 per compiere un primo decisivo passo verso il passaggio del turno. Ad aprire la giornata sarà Fabio Fognini che sfiderà Taro Daniel, numero 2 della Nazionale di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 2 febbraio 2018: Fra Hernando e Camila sembra avvenire un riavvicinamento, dopo che la Valdesalce ha bruciato tutto quello che apparteneva a Lucia Torres… Emilia si trova costretta a chiedere aiuto a Marcela in cucina e la ragazza è letteralmente entusiasta di potersi rendere utile… Donna Francisca non svela niente: bisogna agire con cautela davanti al dolore provato da Cristobal e per ...

“Ostia dei Poeti?” al Teatro Lido di Ostia venerdì 2 febbraio : venerdì 2 febbraio (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia Terra Nullius eTerritorio Narrante presentano Ostia DEI POETI?Victor Cavallo e il fallimento di Castel Porziano.... L'articolo “Ostia dei Poeti?” al Teatro Lido di Ostia venerdì 2 febbraio su Roma Daily News.

Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale : Per Venerdì 23 febbraio sono previsti due scioperi della durata di 24 ore nel settore della sanità, che coinvolgeranno rispettivamente i medici e gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. Ansa ha scritto che «la protesta degli infermieri riguarderà anche professioni sanitarie come The post Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale appeared first on Il Post.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 2 febbraio 2018: Quinn (Rena Sofer) resta vittima di un attentato: un proiettile riesce a sfiorarla mentre lei si trova sulla terrazza. Al tenente Baker, la donna rivela successivamente i suoi sospetti: crede la colpevole sia Katie (Heather Tom)… Nicole (Reign Edwards) svela alla sorella Maya (Karla Mosley) che forse non potrà più rimanere incinta a causa di alcune aderenze che rappresentano la ...

Città e provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 2 a domenica 4 febbraio : SPETTACOLI E MUSICA venerdì In programma al Teatro Municipale venerdì sera e in replica domenica pomeriggio il Trittico di Giacomo Puccini. Appuntamento venerdì sera al Teatro Gioia con Come ...

Le previsioni del tempo di domani - venerdì 2 febbraio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni del tempo di domani, venerdì 2 febbraio appeared first on Il Post.

Le previsioni del tempo per domani - venerdì 2 febbraio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni del tempo per domani, venerdì 2 febbraio appeared first on Il Post.

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della prima giornata (venerdì 2 febbraio). Come vedere i match in Diretta Streaming : Venerdì 2 febbraio avrà inizio sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, il confronto tra Giappone ed Italia, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis 2018. Ad aprire il programma degli incontri sarà Fabio Fognini che sfiderà il n.2 nipponico Taro Daniel mentre a seguire Andreas Seppi affronterà Yuichi Sugita, il giocatore più forte della compagine del Sol Levante vista ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario venerdì 23 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Terzultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: venerdì 23 febbraio di grande passione, si assegnano 7 titoli. L’Italia si gioca ottime carte come Carolina Kostner e le ragazze nella combinata alpina. Da non perdere la staffetta maschile di biathlon e i 1000m di speed skating. Di seguito il Calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di venerdì 23 febbraio alle Olimpiadi Invernali di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata 411 di Una VITA di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio 2018: Fernando Mondragon riesce a trovare benefattori che si accolleranno le spese per la costruzione della nuova ala del collegio. In questo modo Ursula non può che fare un passo indietro e a rinunciare alla presidenza del Patronato De La Serna. Cayetana intanto dice a Fabiana di ricordare un terribile incendio che anni prima coinvolse lei ed un’altra bambina. Pablo e ...

venerdì 2 febbraio sit-in Fnsi davanti a Montecitorio : Roma, 31 gen. , askanews, venerdì 2 febbraio, dalle 10 alle 11, i rappresentanti dei giornalisti italiani si ritroveranno in piazza a Roma, davanti a Palazzo Montecitorio, per esprimere vicinanza e ...