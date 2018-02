Valute virtuali | il Mef vuole un registro | pronto il decreto

Telefonini e Valute virtuali - addio sportello. Così la finanza hi-tech cambia la nostra vita : Filiali destinate a sparire, ma nell'innovazione l'Italia è indietro Chiamiamola la rivoluzione degli scambi. O la fine della banca per come l'abbiamo conosciuta per oltre mezzo millennio, da quando i ...

Monito della BCE sulle monete virtuali. Mersch : "Non sono Valute" : (Teleborsa) - La Banca Centrale europea mette in guardia dai fraintendimenti sulle cosiddette 'valute virtuali', come il Bitcoin o l'Etherum. 'Va tenuto presente che, essendo appunto per definizione ...

Monito della BCE sulle monete virtuali. Mersch : "Non sono Valute" : La Banca Centrale europea mette in guardia dai fraintendimenti sulle cosiddette "valute virtuali", come il Bitcoin o l'Etherum. "Va tenuto presente che, essendo appunto per definizione virtuali, ...