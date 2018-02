Valeria Marini depressa dopo il Grande Fratello Vip | ' Sono stanca di fare la guest star

Le spose di Costantino : lo speciale ringraziamento di Valeria Marini : Valeria Marini a Le spose di Costantino: il suo messaggio sui social E’ appena finita l’ultima puntata del docu – reality Le spose di Costantino. Per i pochi che non lo sapessero, in ogni puntata Costantino Della Gherardesca ha sposato simbolicamente una donna dello spettacolo diversa. E stavolta è stato il turno nientepopodimeno che di Valeria Marini. I due sono andati a fare la luna di miele in Uganda, dove si sono sostituiti ...

Valeria Marini : "Sto uscendo dalla depressione - ora voglio un figlio” : L’ultima esperienza televisiva è stata nel 2016, come concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Poi...

Valeria Marini ne Le Spose di Costantino : baci stellari e volo in Uganda per l’inedita coppia (video) : Valeria Marini ne Le Spose di Costantino sarà l'ultima a dire sì a Costantino della Gherardesca. Si chiude con l'ultima"luna di miele" il programma che ci ha tenuto compagnia in queste settimane su Rai2 con il gran finale in onda proprio oggi, 1 febbraio, su Rai2. Questa volta il noto conduttore di Pechino Express, condurrà all’altare Valeria Marini, l'attrice, showgirl e imprenditrice che con i suoi baci stellari ha avuto modo di ...

Valeria Marini e la depressione : il 2017 un anno tormentato : Sugli schermi di Rai2 nell’ultimo appuntamento de Le Spose di Costantino, Valeria Marini ha voluto raccontare il suo anno più duro. Archiviare il 2017 (l’anno dei suoi cinquant’anni) non è stato facile per la bella e brava showgirl e attrice: come lei stessa ha spiegato al settimanale Oggi, è stato il suo periodo buio. Un anno difficile che l’ha portata alla depressione. “Sto lentamente uscendo – ha spiegato ...

Valeria Marini a Le spose di Costantino in Uganda : “Mi sono commossa per i bambini…” : È Valeria Marini la protagonista della quarta e ultima puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 1 febbraio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Uganda. Gli ascolti risaliranno rispetto all’esordio flop con Elisabetta Canalis e all’episodio con Paola Ferrari e a quello con Eleonora Giorgi? Le spose di Costantino, anticipazioni […] L'articolo ...

Valeria Marini ha sofferto di depressione : la confessione della showgirl : Valeria Marini rivela il passato difficile e le aspettative per il futuro La showgirl sarda, Valeria Marini, decide di togliersi la maschera e si racconta attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 1 febbraio. L’ex gieffina confessa di aver trascorso un anno molto difficile e di aver dovuto fare i conti […] L'articolo Valeria Marini ha sofferto di depressione: la confessione della ...

Valeria Marini : "Sto lentamente uscendo dalla depressione" : 'Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato, ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso', inizia così la lunga intervista di Valeria Marini al settimanale Oggi . La showgirl, ...