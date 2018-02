Vaccini | Lorenzin | «Non decide Raggi» La sindaca | «Bimbi cacciati per colpa del caos del

Vaccini - scontro Lorenzin-Raggi : ANSA, - ROMA, 2 FEB - Vaccini a scuola, è scontro tra Lorenzin e Raggi. Dopo la presa di posizione della sindaca di che ieri ha scritto alla ministra e al presidente della regione Lazio Nicola ...

Vaccini - botta e risposta Lorenzin-Raggi. La ministra : “Non scherzi sulla pelle dei bambini” - la sindaca : “Colpa del caos” : Non si arresta la polemica sui Vaccini: l’ultimo capitolo coinvolge tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Ieri l’Assemblea Capitolina ha approvato uan mozione che prevede che a Roma i bambini non vaccinati restino a scuola. “Leggo che il Sindaco Raggi e l’Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si ...

Vaccini - Lorenzin : "Non si scherza sui bimbi"Con la giunta Raggi anche Meloni e Salvini : Il ministro della Salute ironico: "Leggo che Raggi e Assemblea capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse presto si occuperanno anche di nuove terapie geniche".

Vaccini - Raggi a Lorenzin : all'asilo anche i non vaccinati : Mozione dell'Assemblea capitolina per impegnare la sindaca a farsi promotrice di un'azione verso il governo, la Regione Lazio, l'Anci e ogni altro ente interessato affinché sia rispettata la continuità didattica ed educativa

Elezioni - Lezzi (M5S) vs Lorenzin : “Non siamo No Vax”. “Raggi ha approvato mozione che aggira misure su Vaccini” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata alla Camera per il Pd a Modena, e Barbara Lezzi, candidata M5S al Senato in Puglia. Lorenzin esordisce, dicendosi convinta che ci sarà un’alleanza post voto tra Lega e M5s. Poi accusa i 5 Stelle di aver sostenuto il Rosatellum, facendola approvare. Lezzi insorge: “Lei, ministro, è un molto confusa. Abbiamo fatto due manifestazioni di ...