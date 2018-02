Vaccini | Lorenzin | «Non decide Raggi» La sindaca | «Bimbi cacciati per colpa del caos del

La Lorenzin alla Raggi : "Su Vaccini sei fuorilegge" : Dopo la lettera di Virginia Raggi al Ministero della Salute in cui annuncia di voler lasciare a scuola i bimbi che non hanno assolto l'obbligo di vaccinazione , arriva la risposta ferma del minsitro ...

La Lorenzin alla Raggi : Su Vaccini sei fuorilegge : Dopo la lettera di Virginia Raggi al Ministero della Salute in cui annuncia di voler lasciare a scuola i bimbi che non hanno assolto l'obbligo di vaccinazione, arriva la risposta ferma del minsitro Beatrice Lorenzin: "Consentire anche ai bambini da 0 a 6 anni non vaccinati l’accesso a scuola si pone in palese violazione della legislazione vigente e con le rilevanti finalità di prevenzione e tutela del diritto ...