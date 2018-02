Vaccini | è di nuovo guerra

Sui Vaccini Matteo Salvini purtroppo sbaglia di nuovo : E ha poi ribadito che 'nessun Paese al mondo ha 10 vaccini obbligatori' e che 'ci sono migliaia di bambini che non sono in grado di sostenere dieci vaccini contemporaneamente'. Ci vediamo costretti ...

Terra piatta e Vaccini che fanno male - il nuovo Medioevo : Quando ci dicono che la Terra è tonda, beh...ci crediamo. E quando invece dicono che vaccinarsi è necessario, beh...Cosa cambia tra questi due esempi? In principio, assolutamente nulla. Alcuni scienziati hanno investito anni di ricerche per realizzare che la Terra è tonda. E la nostra esperienza lo conferma in innumerevoli modi: sappiamo per esempio che quando nel Nord del mondo è inverno, nel Sud è estate. O ...