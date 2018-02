Uso fondi Ue per riforme Stati | Regioni pronte alla battaglia

Spese pazze - ''Monari usò i fondi pubblici per piacevoli weekend con donne'' : Bologna, 22 gennaio 2018 - Rimborsi la cui illiceità "era assolutamente evidente", a cominciare dal soggiorno, in compagnia di una donna, al 'Boscolo Hotel dei Dogi' di Venezia dal 3 al 5 giugno 2011, ...

Italia solo 23/a su 28 per l'uso di fondi strutturali Ue 14 dicembre 2017

Ue - Italia solo 23/a su 28 per Uso fondi : 16.45 L'Italia è il secondo Paese beneficiario nella Ue dei fondi strutturali europei, con una quota del 37%, ma è solo 23/a su 28 Stati membri per tasso di impegno dei finanziamenti in progetti già selezionati. Emerge dai dati della Commissione Ue sull'utilizzo dei 5 fondi (Fondo agricolo per lo sviluppo rurale, per la coesione, per lo sviluppo regionale,per la pesca e fondo sociale) Il 37% dei fondi impegnati equivale a 27,103 mld di euro, ...