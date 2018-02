Usa : presto atomiche a potenza limitata : 22.14 La nuova strategia Usa per il nucleare prevede lo sviluppo di testate a potenza ridotta, anche di un solo KT (17 volte meno potente di quella sganciata su Hiroshima) per effettuare attacchi 'chirurgici' con numero ridotto di vittime, con l'obiettivo di danneggiare il nemico senza innescare rappresaglie da "fine del mondo". Si torna di fatto indietro alle "atomiche tattiche di teatro", come quelle della guerra fredda, da poter essere ...

Usa - la nipotina di 5 anni morirà presto : il pianto disperato del nonno malato di Sla commuove il mondo : ... dopo che le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate: un gesto fatto per ricordare al mondo quanto possa essere devastante l'impatto della malattia su una famiglia. 'Pensavamo tutti che lei ...

Valentino Rossi/ Gli ex custodi gli fanno caUsa - Capirossi : "Presto per trovare il suo erede..." : Valentino Rossi, nuovo guaio legale per il campione di Moto GP: gli ex custodi della sua villa gli hanno fatto causa per un ammontare di 144 mila euro(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 00:42:00 GMT)

Media Usa - presto stretta su immigrati : 1.13 L'amministrazione Trump è pronta a varare una stretta sull'immigrazione con misure che comprendono la separazione dei figli degli immigrati clandestini dalle loro famiglie. Lo riporta il Washington Post citando fonti del governo Il nuovo giro di vite, allo studio del Dipartimento per la sicurezza nazionale servirebbe a prevenire una nuova ondata di famiglie o di minori non accompagnati dall'America centrale,attraverso il confine col ...

Emoji - presto potrai Usarle in entrambe le direzioni : A svelare al mondo intero questa indiscrezione è stato il direttore di Emojipedia , Jeremy Burge, che siede anche nella commissione dedicata alle Emoji dell' Unicode. via GIPHY 'Cambiare le direzioni ...