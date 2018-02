Usa | per vendicarsi della moglie uccise le figlie mentre lei era al telefono | giustiziato

Usa - pubblicato il “memo Nunes”. Il Gop contro l’Fbi : “Abusi per intercettare team di Trump” : Il “memo Nunes” è di dominio pubblico. Il report stilato dalla commissione intelligence della Camera guidata dal repubblicano Devin Nunes e declassificato da Donald Trump, afferma che l’Fbi abusò dei suoi poteri usando, come “parte essenziale” delle sue richieste per intercettare la campagna del tycoon il dossier redatto dall’ex spia britannica Christopher Steele pagata dai democratici. Nessuna richiesta del Federal ...

Basket - big match a Rag Usa per il Famila Schio : La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Basket femminile. Ilaria Martini

Maltempo Toscana : chi Usa per frana la Sp Alpe Casaglia a Borgo San Lorenzo : chiusa , a causa di una frana di massi e detriti, in seguito alle abbondanti piogge, la strada provincialo’e 477 dell’ Alpe di Casaglia , nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze). Lo rende noto la Metrocitta’ di Firenze. La frana , si spiega, ha interessato “la scarpata di monte riversando sulla sede stradale una notevole quantita’ di massi e detriti ostruendo di fatto la carreggiata ed impedendo la circolazione e al ...

L'acc Usa di Trump : 'Hillary e i democratici pagarono per dossier Russiagate' : Alla regia di tali manovre ci sarebbe stata e ci sarebbe tuttora la politica. Quella contro la quale si è schierato sin dalle prime battute della sua discesa in campo. Quella che aveva promesso con ...

AMAZON/ Il braccialetto elettronico non si può Usare in Italia - ecco perché : Il braccialetto elettronico brevettato da AMAZON ha sollevato forti polemiche. Ma il suo utilizzo in Italia non sarebbe consentito dalla legge. FEDERICO ASSOGNA(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:39:00 GMT)ELEZIONI E PENSIONI/ Si può cancellare la legge Fornero? Chiedetelo all'Europa…, di L. MilaniELEZIONI E DISOCCUPAZIONE/ Il "referendum" sul Jobs Act da evitare, di G. Palmerini