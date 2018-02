USA | l' oro reagisce ai dati sul salario medio orario

USA : +200.000 posti di lavoro a gennaio - disoccupazione al 4 - 1% : New York, 2 feb. , askanews, A gennaio, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione si è confermato ai minimi degli ultimi 17 anni. Negli Stati Uniti, sono ...

Oggi i dati sul lavoro USA potrebbero spingere il dollaro : E le discussioni sulla normalizzazione della politica alla BCE e alla BoJ sono agli inizi. Malgrado l'evidente miglioramento del contesto economico e politico negli USA, l'USD continua a essere ...

Cambi - dollaro ingessato in attesa numeri mercato lavoro USA : Teleborsa, - mercato dei Cambi ingessato in attesa del Job Report . E' questo lo scenario che si presenta questa mattina agli operatori del Forex, che vedono un cross Euro/USD fermo su 1,2512 , +0,07%,...

Alternanza scuola lavoro - protocollo Cna RagUSA : La CNA si impegnerà a favorire attività di Alternanza scuola-lavoro presso le piccole e medie imprese associate di tutta la provincia

Lo schiaffo di Trump a Maradona : USA negano il visto al Pibe de Oro : Diego Armando Maradona non potrà mettere piede negli Stati Uniti. Negato il visto all'ex campione del Napoli e dell'Argentina. Di fatto a pesare sul "no" degli Usa sono state alcune parole rilasciate dallo stesso Pibe de Oro durante un'intervista. In quella occasione aveva definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump come un "chirolita", un "burattino".Un offesa ...

Marlboro prova a vendere la IQOS italiana in USA : La nostra scienza e l'impegno delle nostre persone mi rendono fiducioso circa le possibilità di concretizzare la nostra visione di un futuro senza fumo.' Quasi 4 milioni di fumatori adulti sono già ...

USA proroga soggiorno a 7mila siriani : 04.43 L'amministrazione Trump ha deciso di consentire a circa 7.000 siriani di restare negli Usa per altri 18 mesi a causa del conflitto armato in corso, ma ha fatto sapere che non accetterà altre richieste per il programma speciale di protezione. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno.

USA - decelera la crescita del costo del lavoro nel quarto trimestre : Rallenta la crescita del costo del lavoro nel quarto trimestre. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics , BLS, l' indice del costo del lavoro è salito dello 0,6% rispetto al +0,7% del ...

USA : stima ADP gennaio batte attese +234 mila posti di lavoro : 31/01/2018 14:23 Negli States e' stato reso noto che la stima ADP , National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di gennaio, una crescita di 234 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di ...

Maltempo Sicilia : stato d’emergenza per RagUSA e Marineo - proroga di ulteriori 6 mesi : Il Consiglio dei ministri ha deliberato una proroga di ulteriori 6 mesi dello stato di emergenza per il territorio della provincia di Ragusa e del comune di Marineo in provincia di Palermo: la decisione è stata pubblicata nell’ultima Gazzetta ufficiale. Lo stato di emergenza si riferisce agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito i due territori nel periodo dal 21 al 23 gennaio 2017. L'articolo Maltempo Sicilia: stato ...