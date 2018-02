Usa | 200 mila nuovi posti lavoro gennaio

La lista che fa infuriare Putin : 200 "big" nel mirino degli Usa : ... quando invece Mosca è intenzionata a 'migliorare' le relazioni con gli Usa poiché a beneficiarne è 'il mondo intero'. 'Questa lista non ha senso - ha poi precisato - c'è tutto il governo, l'...

Apple crea 20000 posti in Usa - 38mld per rimpatrio fondi : Apple crea 20000 posti in Usa, 38mld per rimpatrio fondi 18 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Influenza 2018 - la più diffUsa dal 2004 : “Ecco perché è così aggressiva” : Il fatto che l’Influenza quest’anno sia stata cosi’ aggressiva, colpendo già quasi 4 milioni di italiani e battendo ogni record degli ultimi 15 anni a parte le stagioni 2004 e 2009 (che pero’ era quella dell’Influenza A), è principalmente colpa di un nuovo ceppo virale, lo Yamagata, che ha sorpreso gli esperti rivelandosi piu’ virulento del previsto. Lo spiega all’Agi Fabrizio Pregliasco, virologo ...

Maltempo Piemonte - venti fino a 200 km/h in ValSUsa : rischio marcato valanghe : Anche il Piemonte e’ flagellato dai forti venti che hanno colpito oggi l’Italia, con picchi di venti a 200 km/h in montagna. Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la regione con venti molto intensi sull’arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. La raffica piu’ forte di vento registrata oggi dalla ...

Fca investe 1mld in Usa - bonus 2000 dollari a dipendenti : Fca investe 1mld in Usa,bonus 2000 dollari a dipendenti 13 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

L’inflazione Usa accelera - T-Bond sopra il 2% per la prima volta dal 2008. Stretta Fed più vicina? : L’indice Cpi al 2,1% fa salire i rendimenti dei T-Bond a due anni sopra il 2% per la prima volta dal 2008 ma non crea pressioni sulla politica monetaria...

Usa - Trump pronto a espellere 200 mila cittadini di El Salvador : Non rinnoverà lo status di protezione temporanea: i cittadini Salvadoregni ora hanno 18 mesi di tempo per evitare l’espulsione. Erano negli Stati Uniti dal 2001, quando il loro Paese fu devastato dal terremoto

Molestie sessuali - 4 donne accUsano il regista Paul Haggis - premio Oscar nel 2004 - People - Spettacoli : NEW YORK - Un altro caso shock di Molestie investe il mondo di Hollywood alla vigilia dei Golden Globes: quattro donne accusano il regista canadese premio Oscar per 'Crash', Paul Haggis, di averle aggredite sessualmente. Una addetta alle pubbliche ...

Dipartimento di stato stima quota di Usa e Russia in mercato delle armi tra 2005 e 2015 - : Secondo i dati dal 2005 al 2015, il valore annuale delle transazioni per la vendita sul mercato mondiale di armi e attrezzature militari ha raggiunto una media di "circa 161 miliardi di dollari". "...

'Guerre commerciali' avviate da aziende Usa ai massimi del 2001 : Il tutto succede mentre l'America di Trump sta ridefinendo il suo ruolo nell'economia globale. Al giornale di proprietà di Jeff Bezos, il segretario al Commercio Wilbur Ross ha detto: "Come indicato ...

Nuoto - l'anno d'oro di Federica Pellegrini. E chissà se la storia con i 200 sl sia davvero conclUsa : In tribuna stampa volano sedie ma tutti guardiamo al tabellone, raggianti per aver assistito ad una grande impresa di sport. Sorpresa doppia per quel che saranno poi le sue parole, riguardanti il non ...

Nuoto - l’anno d’oro di Federica Pellegrini. E chissà se la storia con i 200 sl sia davvero conclUsa… : Il 2017 ci sta per salutare e scorrendo l’album dei ricordi nel mondo sportivo italiano le imprese di Federica Pellegrini degli ultimi 12 mesi hanno un posto speciale. La campionessa di Spinea, reduce da un’Olimpiade di Rio 2016 con quel quarto posto di amarezza e rabbia nella finale dei 200 stile libero, ha trovato il riscatto desiderato in questa stagione. La determinazione messa in allenamento per il raggiungimento del massimo ...

Vendite case nuove Usa : a novembre +17 - 5% - top da luglio 2007 : New York, 22 dic. (askanews) - A novembre, le Vendite di case nuove negli Stati Uniti hanno registrato un aumento considerevole, portandosi ai massimi da oltre un decennio (luglio 2007). Secondo ...

Nel 2004 la Marina Usa credette di aver intercettato gli Ufo. Il Pentagono ammette - esisteva un'indagine : La sede era al quinto piano dell'Anello C del Pentagono, ben all'interno della struttura del palazzo più custodito del mondo.