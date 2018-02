Uomini e donne | Ludovica Valli | è amore con Briga di Amici? L’indiscrezione

TINA CIPOLLARI E DOMENICO/ Uomini e donne - il cavaliere ammette : "Con te sono un primitivo!" : TINA CIPOLLARI e DOMENICO ancora protagonisti del trono over. A Uomini e donne tra una sfilata e un voto, nuove corse dietro le quinte e baci, cosa succederà questa volta?(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:25:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Sossio tra due fuochi : per lui brutte notizie! (2 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 2 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Sossio Aruta al centro delle polemiche: esce con Valentina e Donatella, ma le dame lo scaricano!(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Rudy Zerbi/ Da Amici 17 a Uomini e donne : il flop di Luca Vismara e la verità su Giorgio e Gemma : Rudy Zerbi boccia Luca Vismara come allievo di canto di Amici 2018 ed è convinto che Gemma Galgani e Giorgio Manetti del trono over di Uomini e donne non tornino più assieme(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:18:00 GMT)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : la verità sulla liason con Tina Cipollari! : Dopo la fine del matrimonio di Tina Cipollari, le voci sui presunti incontri segreti tra lei e Giorgio Manetti e sulla loro relazione segreta sono diventate sempre più insistenti. Ecco la verità del cavaliere del Trovo Over…. Durante le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ipotizzato più volte una possibile relazione tra l’ex compagno, Giorgio Manetti e Tina ...

Uomini e Donne oggi : Tina scappa dallo studio - Domenico la assale : oggi Uomini e Donne: Domenico vuole ballare con Tina, lei scappa via Al Trono Over assisteremo ad una puntata ricca di colpi di scena. Anche oggi, Uomini e Donne regala ai suoi telespettatori moltissime risate. Si parte con Sossio al centro dello studio. A grande sorpresa, il cavaliere del parterre maschile ha iniziato a sentirsi […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Tina scappa dallo studio, Domenico la assale proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne / La De Filippi chiude le porte a nuovi tronisti! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: mentre i fans attendono con ansia la messa in onda della scelta di Paolo Crivellin, spunta il nome di Emanuele Trimarchi come tronista.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per un programma di Rai Uno? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e Donne, che ha appena visto Tina Cipollari venire assalita da Domenico [Video] a suon di baci. Le ultime novita' rivelano che #Gemma Galgani, l'ex fiamma del trono over sarebbe pronta a lasciare il trono over per partecipare ad un noto programma di Rai Uno. Gossip: Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per Rai Uno? Uomini e Donne potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti. Dalle ultime ...

Paolo Uomini e Donne scelta : data vicinissima e tanti dubbi : Quando vedremo la scelta di Paolo Crivellin? La data sembrerebbe decisa, ma ciò che più ci preme sottolineare è che finalmente il tronista arriverà a una conclusione! Che questa abbia il nome di Angela o Marianna poco importa ormai, il pubblico aspetta solo di vedere concludersi questo percorso. Inutile nascondere che nei nostri pensieri alberghi anche la possibilità che il tronista non abbia scelto nessuna delle due, o che la scelta gli abbia ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli : pioggia di critiche dopo Detto Fatto : Ludovica Valli di Uomini e Donne ospite a Detto Fatto: pioggia di critiche sui social dopo la puntata Come molti già sanno, Ludovica Valli di Uomini e Donne ieri è stata invitata a partecipare a Detto Fatto come ospite di Caterina Balivo. L’entusiasmo mostrato dall’ex tronista di Canale 5, però, è stato subito spento da alcune […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli: pioggia di critiche dopo Detto Fatto proviene da Gossip ...

JEREMIAS RODRIGUEZ / Video - a Uomini e donne o all'Isola dei Famosi? A Mattino 5 dice... : JEREMIAS RODRIGUEZ ospite a Mattino 5 commenta le ultime rivelazioni sulle sorelle RODRIGUEZ e sulle accuse e la crisi di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:24:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Sossio perde le sue corteggiatrici : Sossio Aruta rifiutato dalle sue corteggiatrici a Uomini e Donne Maria De Filippi tornerà protagonista oggi pomeriggio su Canale 5 con Uomini e Donne. Il talk dei sentimenti Mediaset, in base quanto annunciato dalle anticipazioni, chiuderà la settimana con il Trono Over e le peripezie sentimentali di dame e cavalieri. Triangoli amorosi, verità celate e desideri nascosti condiranno la puntata odierna. In particolare al centro dello studio ci ...