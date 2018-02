Uomini e donne | Ludovica Valli | è amore con Briga di Amici? L’indiscrezione

“Me l’ha fatta troppo grossa”. Sonia Lorenzini senza freni : tremano i muri. La storia con Emanuele Mauti aveva fatto sognare : “La coppia più bella uscita da Uomini e Donne!” - ma le cose erano diverse. L’ex tronista spiattella la verità inconfessabile : Un amore nato dietro le telecamere, ma in cui tutti avevano creduto. Poi è arrivata la fine della storia e la delusione del pubblico di Uomini e Donne si tagliava con il coltello. Solo 10 mesi di relazione, non moltissimo, eppure Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti erano entrati nel cuore di tutti. Lo scorso dicembre hanno annunciato la fine della storia, ma tutto è rimasto avvolto nel più fitto mistero e nessuno sapeva i reali motivi del ...

Uomini e Donne/ Anna Tedesco - messaggio per gli haters sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco scrive un messaggio agli haters sui social mentre Sossio Aruta esprime la sua nostalgia per i figli.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Giuliana Muleddu - Le ragazze del '68/ "Le donne devono avere gli stessi diritti degli Uomini!" : Giuliana Muleddu sarà la protagonista della quinta puntata de Le ragazze del '68, programma in onda su Rai 3. La casalinga, cuoca e casara sarà la protagonista insieme a Syusy Blady.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 06:50:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Marta Pasqualato torna alla corte di Nicolò Brigante? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: dopo essere stata eliminata, la corteggiatrice Marta Pasqualato tornerà alla corte di Nicolò Brigante?(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 05:05:00 GMT)

C’è posta per te - Salvatore respinto : Silvia nuova tronista di Uomini e Donne? : C’è posta per te, Silvia chiude la busta all’ex fidanzato Salvatore: il pubblico la vuole a Uomini e Donne Con grande soddisfazione del pubblico, Silvia ha chiuso la busta all’ex fidanzato Salvatore a C’è posta per te. La ragazza non è riuscita a perdonare il giovane per il suo tradimento. Salvatore ha infatti tradito la […] L'articolo C’è posta per te, Salvatore respinto: Silvia nuova tronista di Uomini e ...